Vereine und Verbände Fachkräftemangel wird in Cham angegangen Der Gewerbeverein Cham führte dieses Jahr zusammen mit den Schulen erstmals den Schnuppernachmittag durch.

Die Jugendlichen sind am Schnuppernachmittag hautnah bei den verschiedenen Arbeiten dabei. Bild: PD

«Handwerk hat goldenen Boden.» Die vollen Auftragsbücher der Handwerkerinnen und Handwerker sowie sehr viele unbesetzte Stellen bestätigen diese Weisheit nur zu gut. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde und er scheint sich aus verschiedenen Gründen allmählich zuzuspitzen. Um dieser Herausforderung nachhaltig entgegenzuwirken, ist es deshalb für das Gewerbe das Gebot der Stunde, den Nachwuchs früh mit der Berufsbildung in Kontakt zu bringen und die verschiedensten Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen einer Berufslehre aufzuzeigen.

Der Gewerbeverein Cham hat deshalb zusammen mit den Schulen Cham den «Schnuppernachmittag» lanciert. Die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse erhalten dabei die Möglichkeit, während eines Schulnachmittags bei zwei Gewerbebetrieben ihrer Wahl vor Ort einen Einblick in einen Beruf zu erhalten. Auf diese Weise soll bei den Jugendlichen einerseits das Bewusstsein für den Start des Berufsfindungsprozesses gefördert, anderseits die Möglichkeit für einen ersten Einblick in einen Betrieb geboten werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten bei der ersten Durchführung letzte Woche aus 40 Berufen in 62 Betrieben auszuwählen.

Gewerbevereinspräsident Jean Luc Mösch freut sich sehr über das Engagement der Chamer Gewerblerinnen und Gewerbler. «Unsere Idee ist im Chamer Gewerbe auf reges Interesse gestossen. Die Schulen Cham haben sofort Hand geboten, unsere Bemühungen für die Förderung des Berufsnachwuchses aktiv zu fördern.»

Sog ins Gymnasium bremsen

Schulpräsident Arno Grüter war von der Idee spontan begeistert. «Die Berufsbildung liegt mir und dem Gemeinderat sehr am Herzen. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich Schule und Gewerbe früh verzahnen müssen, wenn wir die Berufslehre als mindestens so gute Alternative zum Gymnasium positionieren wollen. Das Engagement der Gewerbler in Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Schulen Cham ist grossartig.» Jean Luc Mösch ergänzt: «Wir Gewerbetreibenden müssen aktiv mit den Schulen zusammenspannen, wenn wir das Schweizer Erfolgsmodell der dualen Berufsbildung erfolgreich weiterentwickeln wollen.»

Der Schnuppernachmittag soll künftig jedes Jahr im Frühsommer durchgeführt werden. Für Arno Grüter ist klar: «Zusammen mit unseren anderen gemeinsamen Angeboten und der stärkeren Aufklärung der Eltern können Gewerbe und Schule den zunehmenden Sog ins Gymnasium bremsen. Das Gewerbe ist dringend auf leistungsstarke Lernende angewiesen.» Gemeinsam statteten der Gewerbevereins- und der Schulpräsident dem Schnuppernachmittag im Autohaus Imholz einen Besuch ab, um bei der Premiere einen Eindruck zu erhalten.

Für die Einwohnergemeinde Cham: Silja Studer-Husar