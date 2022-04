Vereine und Verbände «Full House» bei der TCS-Sektion Zug An der 72. Generalversammlung der TCS-Sektion Zug konnten zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt werden.

Endlich konnte der Präsident Thomas Ulrich rund 400 Mitglieder und Gäste wiederum im gewohnten Rahmen in der prall gefüllten Aegerihalle persönlich begrüssen. Während der letzten zwei Jahre mussten die Mitglieder infolge der Coronapandemie schriftlich abstimmen.

Nun durfte der Präsident an der 72. Generalversammlung der TCS-Sektion Zug die höchste Zugerin Esther Haas sowie die Regierungsräte Andreas Hostettler und Florian Weber, die beiden Ständeräte Peter Hegglin und Matthias Michel sowie Nationalrat Thomas Aeschi begrüssen. Die besten Grüsse überbrachte ebenfalls der TCS-Schweiz-Zentralpräsident Peter Goetschi.

Grösster Verein im Kanton Zug

In den letzten beiden Corona-Jahren konnte die TCS-Sektion Zug die Mitgliederzahl auf über 20'000 Mitglieder steigern und ist somit der grösste Verein im Kanton Zug. Aber auch der TCS Schweiz konnte mit rund 1,6 Millionen Mitgliedern die Zahlen steigern. Die vom neuen Kassier Martin Suter präsentierte Jahresrechnung 2021 sowie das Budget 2022 wurde einstimmig genehmigt. Auch der Jahresbericht des Präsidenten wurde mit grossem Applaus verdankt.

Auch in diesem Jahr konnte eine grosse Anzahl TCS-Mitglieder geehrt werden, nämlich 170 Mitglieder mit 50 Jahren sowie 272 Mitglieder mit 25 Jahren Mitgliedschaft. Die Jubilare wurden im Vorfeld zur GV zu einem Apéro eingeladen. Bei gemütlichem Beisammensein konnte auf das stolze Jubiläum angestossen werden.

Das neue Vorstandsmitglied Carolin Vorburger präsentierte das attraktive Jahresprogramm mit dem «TCS Drive Camp» im Tessin, «Autofahren heute – fahre ich noch sicher?», mit Wohnmobilkursen, einem Feierabend-Schleuderkurs, Motorradkursen, einem Pannenkurs «Kenne ich mein Auto?» sowie Fahrzeug- und Lichtkontrollen.

Neu bietet der TCS in Zusammenarbeit mit Pro Senectute und der Zuger Polizei auch E-Bike-Fahrsicherheitskurse an. Die diesjährige Feierabendbesichtigung taucht in die interessante Welt der Rega ein. Die Werktagsfahrt führt an den Bodensee mit dem Besuch des Museums Autobau in Romanshorn sowie der Besichtigung des Museums der Mosterei Möhl im thurgauischen Arbon.

Das Duo Full House bot den Teilnehmenden der GV eine gelungene Show. Bild: PD

Humorvoller Abschluss

Nach dem feinen Nachtessen wartete die TCS-Sektion Zug mit einem Showprogramm auf. Nach den vielen Corona-Monaten konnten endlich wieder mal die Lachmuskeln aktiviert werden. Das Duo Full House gab auf der Bühne Vollgas mit Comedy-Artistik und Sprachwitz – ein toller Abschluss der diesjährigen Generalversammlung.

Für die TCS-Sektion Zug: Paul Weller