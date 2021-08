Vereine und Verbände Internationale Schule wird 60 Die International School of Zug and Luzern (ISZL) kann ihr 60-jähriges Bestehen feiern.

In diesem Jahr feiert die International School of Zug and Luzern (ISZL) ihr 60-jähriges Bestehen. Unter dem Motto «60 Jahre in der Schweiz – 60 Jahre kontinuierliches Lernen – 60 Jahre Gemeinschaft – 60 Jahre Authentizität» zelebriert die Schule in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen und schaut auf ihre erfolgreiche Geschichte zurück.

Alles nahm seinen Anfang mit dem Unterrichten einer kleinen Lerngruppe für die Kinder, deren Eltern bei einem amerikanischen Autokonzern angestellt waren. Seit der offiziellen Gründung im Jahre 1961 hat sich die Schule mit Standorten in Baar und Hünenberg zu einem pulsierenden Zentrum für internationale Bildung auf höchstem Niveau entwickelt. Die Schule schätzt und fördert die Verbindung zur lokalen Gemeinschaft; die Schülerinnen und Schüler erlernen die deutsche Sprache bereits ab dem dritten Lebensjahr. Darüber hinaus werden sie mit den Schweizer Bräuchen vertraut gemacht, indem sie an der lokalen Fasnacht teilnehmen, «Grittibänze» backen, am 6. Dezember vom Samichlaus besucht werden und dazu ermutigt werden, Vereinen beizutreten, um sich so in der lokalen Gemeinschaft einzugliedern.

Diskussionsforum lanciert

In den vergangenen Jahren haben die Schülerinnen und Schüler der ISZL erfolgreich das «Youth Forum Switzerland» gegründet, in dem junge Leute die Möglichkeit haben, über aktuelle Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und psychische Gesundheit zu diskutieren. Am Event, das im Januar des vergangenen Jahrs stattfand, nahmen Schülerinnen und Schüler verschiedener Nationen teil sowie solche von sechs Schweizer Schulen in Zug, Aarau, Engelberg und Luzern.

Die ISZL fühlt sich geehrt, ein Bestandteil der Zuger Gemeinschaft zu sein, und möchte sich anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens bei der regionalen Bevölkerung für ihre Unterstützung und ihre entgegengebrachte Gastfreundschaft während der letzten 60 Jahre bedanken. Im Jubiläumsjahr, das zu Beginn des neuen Schuljahres am 24. August begonnen hat, wurden Familien zu traditionellen Klängen des Alphorns in der Zentralschweiz willkommen geheissen. Die Schule freut sich auf ein Jubiläumsjahr, das gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Mitarbeitenden zelebriert wird.

Für die ISZL:

Tanja Miserez