Vereine und Verbände Pfadi Zytturm im Metaverse Rund 170 Mitglieder der Zuger Pfadi haben sich zu einem grossen Spiel mit zahlreich anwesenden Helden getroffen.

Der Besuch von Ali Express, Battery Man, Billie Eilish, Sherlock Holmes, Capri Sonne und Biene Maja war das grosse Highlight der ersten Abteilungsaktivität der Pfadi Zyttrum Zug. Sie kamen aus dem Metaverse zu uns, um ihren Einflussbereich vom Metaverse auf die reale Welt auszudehnen. Dafür waren sie auf möglichst viele Fans angewiesen, die sie bei unserer Pfadi suchten. Rund 170 Mitglieder der Pfadi Zytturm Zug kamen aus allen Stufen, um ihre Heldin oder ihren Helden zu unterstützen. Wann hat man schon die Gelegenheit, die grossen Idole aus der virtuellen Welt persönlich kennen zu lernen?

Die etwa 170 Pfaderinnen und Pfader beim grossen Spiel auf der Schützenmattwiese. Bild: PD

Während die Biber (5 bis 6 Jahre) und Wölfli (7 bis 10 Jahre) die grossen Persönlichkeiten direkt auf der Schützenmattwiese kennen lernen durften, traf sich die Pfadistufe (11 bis 17 Jahre) bereits vorher auf dem Landsgemeindeplatz. Der als Vorbereitung gedachte Postenlauf in Richtung Schützenmattwiese erwies sich schwieriger als gedacht. Während die Ersten bereits eine halbe Stunde später da waren, haben die Letzten etwas länger gebraucht und einen Umweg über die Schönegg gefunden. In der Zwischenzeit hatten die bereits Eingetroffenen die Gelegenheit, sich mit den Fans der anderen Stufen zusammenzutun und sich ihren Idolen anzuschliessen. Besondere Aufmerksamkeit erhielten die Jüngsten, die bei ihrer Ankunft ihr Biberlied zum Besten gaben. Nun konnte den Metagames nichts mehr im Weg stehen.

Biene Maja und Co waren auf die neusten digitalen Technologien angewiesen, um ihren Einfluss immer weiter zu vergrössern. So transportierten wir viele QR-Codes vom Anfang des Spielfeldes – der realen Welt – über verschiedene Spielzonen bis an dessen Ende: dem Metaverse. Die Mitglieder der verschiedenen Stufen wurden auf die Zonen verteilt, in denen je andere Herausforderungen zu meistern waren. Während die Kleineren ihre Geschicklichkeit beweisen mussten, erforderte es bei den Grösseren mehr körperlichen Einsatz, Kühnheit und Witz, um die QR-Codes durch die Zonen zu bringen.

Erfahrung an Team weitergegeben

Weil die verschiedenen Fangruppen sich gegenseitig die QR-Codes wegnehmen konnten, zum Beispiel, indem sie sich den Fuchsschwanz stahlen, herrschte ein reges Treiben. Für Einige waren diese Spiele neu, andere, die erfahrenen Füchse, wussten, wie der Hase läuft, und gaben ihre Erfahrung an ihre Teams weiter. Überrascht, wie viele wir an dieser Aktivität waren, sprangen alle freudig umher, feuerten sich gegenseitig an und lachten miteinander.

Schon viel zu bald kam es zur verdienten Zvieripause und der anschliessenden Rangverkündigung. Es stellte sich heraus, dass alle Heldinnen und Helden eine grosse Fangemeinschaft aufbauen konnten. Die erfolgreichste war schliesslich Biene Maja. Für sie und ihre Fans gab es besonders lauten Applaus. Zum Abschied erhielten alle ein Abzeichen von ihrem Metacharakter, das sie als Erinnerung auf ihr Pfadihemd aufnähen können.

Wir blicken auf eine fantastische Aktivität mit erfreulich vielen Teilnehmenden und schönstem Wetter zurück und freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir alle wieder zusammen sind. Gerade, weil die Aktivitäten normalerweise in Kleingruppen organisiert sind, müssen wir uns langsam aber sicher wieder an grössere Menschenmassen gewöhnen. Denn im Sommer reisen wir ins Goms, wo wir im Bundeslager auf alle anderen Pfadis der Schweiz treffen dürfen. Auf dieses Pfadihighlight schlechthin, welches nur alle 14 Jahre stattfindet, freuen wir uns besonders fest.

Für die Pfadi Zytturm Zug: Rahel Bürgi v/o Mikesch