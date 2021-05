Vereine und Verbände Quartiertreff von Zug Westwind soll Ende 2021 öffnen Der Quartierverein Zug Westwind hat anstelle der geplanten Generalversammlung auf schriftlichem Weg über die laufenden Geschäfte informiert.

Ganz im Westen der Stadt Zug fand die jährliche Generalversammlung des Quartiervereins Zug Westwind auch in diesem Jahr auf schriftlichem Weg statt. Die Mitglieder wurden mit einem umfassenden Jahresbericht informiert. Viele geplante Aktivitäten fielen dem Coronavirus zum Opfer. Zur Freude vieler war es aber möglich, ein Nachbarschaftstreffen durchzuführen. Der Quartierverein konnte seine gut gelaunten (Im Rank-)Quartierbewohner kulinarisch verwöhnen und allen eine kleine Auszeit gönnen. Die Gelegenheit wurde rege genutzt, um die unmittelbaren Nachbarn besser kennen zu lernen. Genauso wertvoll waren die 24 wundervoll farbigen Adventsfenster, welche die Adventsnächte erleuchtet haben und viele Quartierbewohner zu abendlichen Spaziergängen ermuntert haben. Zudem wurden die Quartiermitglieder Anfang Dezember vom Samichlaus überrascht. Dies wurde durch die Mitglieder überaus geschätzt.

Der Vorstand von links: Carmen Odermatt, Marlies Jacober-Nussbaum, Sandro Lang, Eliane Maury. Bild: PD

Zu Änderungen kam es im Vorstand. Eliane Maury, die uns schon in der Vergangenheit tatkräftig bei verschiedenen Anlässen unterstützt hat, stellte sich für die Wahl als Vorstandsmitglied zur Verfügung. Sie ist neu für die Buchhaltung zuständig.

Schweren Herzens wurde unser langjähriges Vorstandsmitglied und ehemaliger Präsident Thomas Warnecke verabschiedet. Er hat den Quartierverein mit seinem unermüdlichen Einsatz, Wissen und Humor bereichert. Neu ist Ralph Krauss an Stelle von Margrit Furter-Strickler für die Revision zuständig. Auch ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an Margrit.

3-jähriger Pilotbetrieb für Quartiertreff

Im ersten Stockwerk des ehemaligen Kindergartens an der Riedmatt 3 entsteht auf etwa 100 Quadratmetern ein Quartiertreff, in dem Veranstaltungen und Kurse für und mit Menschen im Quartier stattfinden sollen. Der frisch sanierte und zweckmässig ausgestattete Raum kann zukünftig auch für private Feste gemietet werden. Die Eröffnung ist auf Ende 2021 geplant. Der Quartierverein Westwind fungiert neu als Trägerverein für den Quartiertreff Westwind und wurde ermächtigt die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zug für den 3-jährigen Pilotbetrieb zu unterzeichnen. Die Coronanbeschränkungen wirken sich auf die Aktivitäten des Quartiervereins aus. Informationen finden Sie unter www.zug-westwind.ch.