Vereine und Verbände Sie sind nun diplomierte Kaufleute Acht Lernende der Zuger Kantonalbank haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ihr Diplom erhalten.

Die erfolgreichen Lernenden im Kunsthaus Zug. Bild: PD

Im Casino Zug fand vergangene Woche die Lehrabschlussfeier für die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der dreijährigen Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann statt. Acht stolze Lernende der Zuger Kantonalbank durften ihr Diplom entgegennehmen. Enrico Bingisser, einer der acht Lernenden, freute sich über seinen erfolgreichen Abschluss: «Es ist ein tolles Gefühl, das Diplom in den Händen zu halten. Die dreijährige Ausbildung bei der Zuger Kantonalbank war intensiv, aber sehr interessant. Jetzt bin ich für meine berufliche Zukunft gut gerüstet.»

Die Zuger Kantonalbank bietet pro Lehrjahr acht KV-Lehrstellen an und ermöglicht jungen Menschen eine breite Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Die Lernenden arbeiten jeweils mehrere Monate in den Geschäftsstellen, im Beratungsteam «Zuger KB direkt» sowie in den Bereichen Privat- und Firmenkunden, Private Banking, Kreditgeschäfte und Marketing. So lernen sie das gesamte Spektrum eines Finanzinstituts kennen. Zur Lehre gehört zudem eine Studienwoche, in welcher sich die Jugendlichen intensiv auf ihren Abschluss vorbereiten. Überbetriebliche Kurse runden die Ausbildung ab.

Intensive Ausbildung für die Kundenberatung

Dazu Sabrina Gwerder, HR-Beraterin und mitverantwortlich für die Betreuung der Lernenden: «Unsere Lernenden werden intensiv in der Beratung unserer Kundinnen und Kunden ausgebildet. Sie arbeiten an vorderster Front in den Geschäftsstellen mit und stehen jeden Tag in Kontakt mit Menschen. Mit der Ausbildung in weiteren Bereichen der Bank können die Lernenden ihr Wissen und ihr Netzwerk ausbauen.» Nach dem erfolgreichen Abschluss der Lehre bietet die Zuger Kantonalbank den jungen Berufsleuten Arbeitsstellen an und engagiert sich bei Weiterbildungen oder einem Studium finanziell und mit der Möglichkeit, flexibel in Teilzeit zu arbeiten.

Neu bildet die Zuger Kantanalbank ab Sommer 2022 in Zusammenarbeit mit dem Zuger Berufsbildungsverbund Bildx­zug zwei zusätzliche Ausbildungsplätze an – zum einen als Mediamatikerin oder Mediamatiker, zum anderen als Informatikerin oder Informatiker. Zudem ermöglicht die Zuger Kantonalbank einer Mittelschulabsolventin oder einem Mittelschulabsolventen ein 18-monatiges Ausbildungsprogramm im Bankberuf. Diese Ausbildung – der Berufseinstieg für Mittelschulabsolventinnen und -absolventen – ist von der Bankiervereinigung zertifiziert und geniesst in der Bankbranche einen ausgezeichneten Ruf. Derzeit sind für 2023 noch Lehrstellen für die Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann offen.

Für die Zuger Kantonalbank: Doris Zetzema