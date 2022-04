Vereine und Verbände Ukrainische Ostern in Zug In der Kirche Guthirt in Zug haben sich Familien aus der Ukraine eingefunden, um zusammen das orthodoxe Osterfest zu feiern.

Wie in anderen orthodoxen Kirchen wurde Ostern in der Ukraine dieses Jahr eine Woche später als in den westlichen Kirchen begangen. Eine stattliche Schar von Familien aus der Ukraine hat am Sonntag in der Kirche Guthirt Zug die vertraute Osterliturgie gefeiert.

Die ukrainischen Familien beim Gottesdienst. Bild: PD

Der griechisch-katholische Priester Ivan Machuzhak aus Zürich kam dafür extra nach Zug und wurde mit stimmungsvollen liturgischen Gesängen unterstützt, durch drei Frauen, die im Kanton Zug leben.

Ukrainischer Osterkuchen

Zum Abschluss wurden die Gläubigen mit der traditionellen Paska, dem ukrainischen Osterkuchen, und Ostereiern gesegnet. Die österliche Botschaft weist den Weg in dieser Welt der Gewalt in einen anderen Horizont: «Christus voskrese – Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden!»

Für die Pfarrei Guthirt Zug: Hans Ruedi Kilchsperger