Vereine und Verbände Vorstand der Frauenzentrale Zug amtet nun zu zweit Das zurückliegende Vereinsjahr der Frauenzentrale Zug war stark vom 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimm- und -wahlrechts geprägt.

Kürzlich hat die Frauenzentrale Zug ihre 53. Mitgliederversammlung abgehalten. Es herrschte eine wertschätzende Stimmung im Saal, die anwesenden Mitglieder sprachen dem Vorstand ihr Vertrauen aus und genehmigten alle Traktanden einstimmig. Sandra Brogle trat aus dem Vorstand zurück und wird vorerst nicht ersetzt. Präsidentin Heidi Hauenstein-Ringger und ihre Vorstandskollegin Manda Litscher wurden für zwei Jahre wiedergewählt.

Von links: Mirjam Arnold befragt Manda Litscher (Vizepräsidentin) und Heidi Hauenstein-Ringger (Präsidentin). Bild: PD

Das zurückliegende Vereinsjahr war stark vom 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimm- und -wahlrechts geprägt. Unter anderem wurde dieses Ereignis mit einem Generationentalk, einem Jassturnier und einem Satire-Abend gefeiert. Seit vergangenem Jahr bildet die Frauenzentrale nach einer längeren Pause wieder eine Lernende zur Kauffrau aus. Im November beteiligte sie sich ausserdem am Nationalen Zukunftstag und gewährte neun Mädchen Einblick in das Leben als Chefin. Im Herbst lancierte die Frauenzentrale mit den «Männer-Tischen» analog zu den bereits bestehenden «Femmes-Tischen» ein neues Angebot. Zwei weitere Höhepunkte waren zudem der Spatenstich zum neuen Brocki im Göbli und die Feierlichkeiten rund um das 50-jährige Bestehen der Fachstelle Alimenteninkasso und Bevorschussung.

Für mehr Vielfalt in der Politik

Das neue Vereinsjahr hat bereits volle Fahrt aufgenommen. Der Vorstand widmet sich verstärkt der Gewinnung neuer Mitglieder und will den Kontakt mit bestehenden Mitgliedern noch besser pflegen. Im Hinblick auf die kantonalen Gesamterneuerungswahlen im Oktober hat die Frauenzentrale in Kooperation mit Alliance F die überparteiliche Kampagne «Helvetia ruft! Zug» lanciert. Sie will damit zu mehr Vielfalt in der Politik beitragen. Ein grosser Meilenstein wird die von den Verantwortlichen der Frauenzentrale mit grosser Freude erwartete Wiedereröffnung des neuen Brockis im Dezember sein.

Für die Frauenzentrale Zug: Esther Hauser