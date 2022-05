Vereine und Verbände Wetterschmöcker gibt Einblick in sein Tun Am Senioren-Höck in Unterägeri ist den anwesenden Gästen ein unterhaltsames Programm geboten worden.

Wetterschmöcker Karl Hediger sorgte für eine unterhaltsame Wetterprognose. Bild: PD

Plangemäss durften die Organisatoren wieder zu einem Senioren-Höck in die Aegerihalle einladen. Die sehr ansprechende Dekoration, dem angesagten Programm angepasst mit Frühlingsblumen und Fröschen, gestaltet von Brigitta Merz, erwirkte bald schon eine fröhliche, losgelöste Stimmung im Saal.

Solomusikant Geri (Geri Knobel, ehemals Waldruhspatzen), eröffnete musikalisch diesen Nachmittag und begleitete auch das weitere Geschehen. Antoinette Moser war es vorbehalten, mit einem fröhlichen «Grüezi mitenand» die sehr zahlreich erschienenen Seniorinnen und Senioren herzlich willkommen zu heissen. Einen besonderen Gruss richtete sie an den Musikanten sowie an Karl Hediger, Naturmensch von den Muotathaler Wetterpropheten.

Wetterinfos durch den Verzehr von Sägemehl

Schon sehr gespannt warteten natürlich die Besucher auf die Ausführungen über die Innerschwyzer Meteorologen und deren spezielle Wetterprognosen, die Hediger in zwei Teilen, aufgelockert mit einigen träfen Witzen, zu erzählen wusste. Die Meteorologen hielten bekanntlich am 22. April ihre GV im Muotathal ab und konnten dabei auch ihr 75-jähriges Jubiläum feiern. Hediger wusste zu erzählen, dass jeder dieser sechs urchigen und bodenständigen «Wetterschmöcker» auf seine eigene Art jeweils die halbjährliche Prognose vorhersagt. Dabei liefere vor allem die genaue Beobachtung von Vorkommen in der freien Natur die Grundlage für die jeweiligen Aussagen. So könnten etwa durch das akribische Beobachten und Beurteilen von Ameisen, Mäusen, Tannzapfen oder Holz die Prognosen entsprechend abgeleitet werden.

Karl Hediger selbst konzentriere sich dabei auf die verschiedenen Holzarten, er kaue und erschmecke sich seine Informationen beim Essen der verschiedenen Sägemehlsorten. So könne er aus den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen die Hinweise für seine Prognosen erhalten. Dass diese Methode durchaus erfolgreich zu sein scheint, zeigt die diesjährige «Wetterschmöcker»-Rangliste, die ihm diesmal den stolzen dritten Rang eingebracht hat.

Für den kommenden Sommer sagt Naturmensch Hediger voraus, dass dieser luftig und heiss, teils von heftigen Gewittern begleitet werde. Der Herbst könnte besser sein. Ganz schelmisch meinte er aber abschliessend dazu: «Sollte diese Prognose nicht stimmen, so sei einfach das Wetter schuld daran!» So erlebten die Zuhörer auf unterhaltsame Weise von diesem bärtigen Schwyzer Urgestein mehr über das Thema Wetter, auch wenn sich diese Vorhersagen nicht immer meteorologisch belegen lassen.

Zum Schluss eine Polonaise

Um die gehörten Wettervorhersagen auch entsprechend zu verarbeiten, wurde wie üblich am Senioren-Höck zur Stärkung das obligate Dessert mit Kaffee serviert. Selbstredend, dass diese hervorragend mundenden Tortenstücke einmal mehr von Ruth Kryenbühl gebacken wurden. Bei gemütlicher Stimmung verlief der Rest dieses Seniorennachmittags sehr ausgeglichen. Entweder bei angeregten Gesprächen am Tisch, oder man nahm die Gelegenheit wahr, zu bester Unterhaltungsmusik von «Geri» ein flottes Tänzchen auf dem Parkett zu wagen. Mit einer letzten Polonaise endete der hervorragend organisierte und sehr harmonische Nachmittag.

Antoinette Moser dankte abschliessend nochmals für die überaus interessanten Programmbeiträge, ihrem uneigennützigen Team für die gute Unterstützung und allen Anwesenden für ihre rege Teilnahme an diesem Senioren-Höck.

Für den Senioren-Höck: Max Büchi