Vereine & Verbände 30 Steinhauser Senioren haben eine Wanderung unter die Füsse genommen Die Senioren Steinhausen haben vergangene Woche zwei unterschiedliche Wanderungen durchgeführt.

Die Senioren auf der Hüenderegg. Bild: PD

Wandern sei die beliebteste Sportart der Schweiz, war in der Ausgabe der Zuger Zeitung vom 21. Juli zu lesen. Das rege Interesse an den Angeboten der Steinhauser Senioren bestätigt diese Statistik. Gemäss Zeitungsartikel kommt die Schweiz auf jährlich rund 200 Millionen Wanderstunden. Die Steinhauser Senioren tragen an einem Tag mit rund 120 Wanderstunden einiges dazu bei.

Am Dienstag vor einer Woche, 20. Juli, haben sich nämlich wieder insgesamt 29 wanderbegeisterte Senioren die Schuhe geschnürt, um sich bei optimalen Wetterbedingungen Gutes zu tun. Der Versuch der Wanderkoordinatoren, am gleichen Tag zwei Routen mit demselben Ausgangspunkt aber unterschiedlicher Anforderungen anzubieten, stiess bei den Teilnehmern auf Anklang.

Aufgeweichte Wegteile waren schnell vergessen

Die gemeinsame Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Talstation Eggberge bot Gelegenheit für vielfältigen Austausch, ebenso das Verweilen auf der grossen Terrasse des Berggasthauses für ein Startgetränk mit Gipfeli. Danach lud Wanderleiter Robert seine 15 Mitwandernden für den Aufbruch ein mit dem Ziel Hüenderegg–Flesch–Schön Chulm, Spilauer See–Lidernenhütte–Gitschen – die Wanderzeit betrug rund 4,5 Stunden. Wenig später hat auch die Gruppe mit Wanderleiterin Helen ihre Rucksäcke für die Route Hüenderegg–Flesch–Biel geschultert. Dieser Weg ist mit einer Wanderzeit von 3,75 Stunden dotiert.

Was die Natur anzubieten vermochte, erfreute allseits Auge, Geist und Sinn. Der Duft von frischem Heu wähnte uns in einer Aromatherapie und bei der Vielfalt von Blumen mit ihren kräftigen Farben ging ebenfalls das Herz auf. Die wunderbare Alpenwelt sowie ein traumhaftes Panorama liessen Schweiss und teilweise aufgeweichte Passagen vergessen. Robert und Helen verdienen ein herzliches Dankeschön für die tollen Wanderungen.