Vereine & Verbände Austria-Club holt Jubiläum nach Der Verein hat sein 45-jähriges Bestehen nachträglich gefeiert.

Am 31. Mai 2020 hätte der Austria-Club Zug sein 45-jähriges Bestehen feiern können. Leider musste auch dieser Anlass wegen Corona abgesagt werden. Doch der Austria-Club Zug liess sich nicht davon abhalten, dieses Jubiläum trotzdem zu feiern, wenn auch nur nachträglich. Vor kurzem konnte der Anlass nun mit zweijähriger Verspätung nachgeholt werden. Um 7 Uhr trafen sich 24 Mitglieder am Bahnhof in Baar, von wo aus es mit dem Car in Richtung «alte» Heimat losging. Bei über 30 Grad erreichten sie, nach einer kurzen Kaffee- und Gipfeli-Pause und ein paar Stunden Fahrt, das österreichische Bregenz. Nach etwa einer Stunde, welche die Vereinsmitglieder mit einem Bummel am See oder einem kleinen Shopping-Trip verbringen konnten, trafen sich alle an der Talstation der Pfänderbahn.

Eine fantastische Aussicht bot sich ihren Augen auf dem Pfänder selbst. Die Sicht ins Tal und auf den See war klar und wunderschön. Deutschland, Österreich und die Schweiz liessen grüssen. Den Mittag verbrachten die Teilnehmenden mit geselligem Beisammensein und musikalischer Unterhaltung durch Mitglied Werner Blättler sowie schmackhaftem österreichischen Essen (Schnitzel oder Gulasch). Gestärkt konnten die Mitglieder den Wildpark besuchen oder einfach die Aussicht geniessen. Durch eine Rundfahrt und den mitgebrachten Apéro ging es auch auf der Heimfahrt lustig zu und her. Müde aber glücklich erreichten die Vereinsmitglieder abends um 19 Uhr wieder Baar, den Ausgangspunkt dieser Reise.

Für den Austria-Club Zug: Gabriela Schupfner