Vereine & Verbände Beim Ferienpass geht es um die Wurst Im Rahmen des Ferienpasses konnten Kinder einen Einblick in die Fleischproduktion gewinnen.

Die Kinder üben ihre Geschicklichkeit beim Wursten in der Wurstküche Rogenmoser. Bild: PD

Am 22. Juli erfahren die Ferienpass Kinder in der Produktion der Metzgerei Rogenmoser in Baar hautnah, welche Arbeitsschritte bis zur fertigen Wurst nötig sind und welche Metzgerarbeiten heute schon maschinell und computergesteuert möglich sind. Bei der Produktion von Hamburgern und Würsten wird das Erlernte im Anschluss gleich unter Beweis gestellt.

«Wer mit Lebensmitteln arbeitet, muss eine ganze Reihe von Hygienevorschriften beachten», erklärt Christian Rogenmoser gleich zu Beginn des Anlasses. Darum kleidet sich die Kinderschar zunächst mit Mantel, Haube und Schuhüberzügen ein, bevor die Produktionsräume der Metzgerei betreten werden können. Dann folgt auch schon die gründliche Reinigung und Desinfektion der Hände und Unterarme. Die Kinder erfahren, dass es auch bei der Lagerung und Verarbeitung des Fleisches einiges zu beachten gibt. So lagert das Fleisch beispielsweise genau bei 0 Grad, während es ganzjährig bei 14 Grad zugeschnitten, gewogen und etikettiert wird.

Zuerst müssen restliche Knorpel entfernt werden

Nachdem die Kinder Maschinen und Schutzausrüstung des Metzgers kennen gelernt haben, machen sie Bekanntschaft mit einem geschlachteten Stier am Haken. Der Metzgermeister zeigt ihnen anhand dieses Tieres, von wo das Filet entnommen wird, woher die Plätzli stammen und welche Körperpartien zu Hackfleisch oder Wurst verarbeitet werden. Und dann sind die Jungmetzger an der Reihe, sich selbst der Fleischproduktion zu widmen. Dafür untersuchen sie die Fleischstücke zuerst gründlich auf nicht entfernte Knorpel. Nachher wird das Fleisch maschinell zu Hackfleisch verarbeitet und mit Petersilie vermengt. Aus dieser Fleischmasse stellen die Kinder anschliessend Hamburger her. Später füllen sie Hackfleisch in Därme ab und verarbeiten es so zu Grillschnecken und Bratwürsten. Und damit die hergestellten Fleischprodukte daheim auch gezeigt und grilliert verkostet werden können, darf sich jedes Kind mit einem Wurstsack auf den Heimweg machen.