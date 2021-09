Vereine & Verbände Die neue Schiessanlage in Steinhausen ist eröffnet Die Luftgewehr-Schiessanlage in Steinhausen überzeugt nun mit modernster Technik.

Das Schützenhaus im Tann überzeugt neu mit einer modernen Schiessanlage. Bild: PD

Die Schützengesellschaft Steinhausen wurde im Jahre 1650 gegründet. Sie war urkundlich der älteste Dorfverein. Daneben gab es noch die Musikgesellschaft und Gesangsgruppen. Geschossen wurde damals im freien Gelände auf einfachen Feldständen, so im Buech und im Erli; später ab dem ersten Schützenhaus im Dorf Richtung Bann.

Im Jahre 1923 wurde dann durch die Schützengesellschaft das heute noch bestehende Schützenhaus im Tann gebaut, das mit acht Scheiben «seinen Dienst» bis 1977 tat. Viele Beweggründe waren ausschlaggebend, dass der 300-Meter-Schiessbetrieb in der Folge in den Choller Zug verlegt wurde. Das «alte» Schützenhaus wurde umgebaut und darin eine Luftgewehranlage (10 Meter) installiert. Sie dient seither den Aktivschützen als willkommene Wintertrainingsmöglichkeit. Neben Trainings wurde allmählich auch der sportliche Wettkampf gefördert. Es bildete sich ein starkes Team, das bald erfolgreich war (und nach wie vor ist). Mit Spitzenklassierungen überraschten die Steinhauser mitunter an den Schweizer Meisterschaften in Bern.

Im Verlaufe der letzten Jahre hat sich das Luftgewehrschiessen generell erfreulich entwickelt und wird als ruhige, sichere und mentale Sportart geschätzt und betrieben – vermehrt auch von Frauen und Jugendlichen (ab 12 Jahren). Die Schützengesellschaft freut sich, weiterhin neu Interessierten den spannenden Schiesssport näher zu bringen.

Eine neue Anlage drängte sich zunehmend auf

In Anbetracht dieser Tatsache hat der Schützenrat beschlossen, die bisherige, doch schon recht ins Alter gekommene Anlage, zu erneuern und gleichzeitig anstehende Unterhaltsarbeiten auszuführen. Ressortleiter Ringo Weber und Fachleute planten und realisierten in der Folge das Vorhaben. Nach Anpassungen in den Innenräumen durch Handwerksbetriebe und wertvoller Mithilfe durch Vereinsmitglieder, konnte letztlich die neue SIUS-Scheiben- und Trefferanzeige installiert werden. Dank modernster Technik wird der Betrieb enorm erleichtert. So wird jeder abgegebene Schuss elektronisch bewertet, dem Schützen auf seinem Display angezeigt und auf dem Standblatt gleich ausgedruckt. Mehr noch: Auch in der Schützenstube kann jeder Schuss angezeigt werden.

Die Freude ist bei allen Beteiligten gross

Mit einem gemütlichen Beisammensein wurde am letzten Samstag der Schiessbetrieb offiziell wieder eröffnet. Der Anlass wurde aber auch genutzt, um den Unternehmern und Vereinsmitgliedern für ihre Mitarbeit zu danken. Daneben mussten aber auch die beachtlichen Projektkosten im Griff behalten werden. Dank Unterstützungen der Gemeinde, von Swiss-Los, vom Amt für Sport und Gesundheit, durch Sponsoren, aber auch mit einem kräftigen Griff in die Vereinskasse konnte dieses Thema zufriedenstellend gestemmt werden.

Schnupperkurse für stehen allen Interessierten offen

Der Trainingstag für die Aktivmitglieder ist, wie bis anhin, immer der Mittwochabend. Für neu Interessierte (Mann und Frau und Jugendliche ab 12 Jahren) gibt es jeden Montagabend ab 17.30 Uhr im Schützenhaus Tann, Eschfeldstrasse 19, ein ungezwungenes Probeschiessen mit allen Informationen. Man darf ungeniert vorbeikommen!

Zuständig und anwesend ist Schützenmeister Ringo Weber. Er ist für Anfragen und Auskünfte jederzeit ansprechbar: Telefon 079 41 37 24 oder E-Mail ringo-cham@bluewin.ch.

Die Schützengesellschaft führt auch Events für Firmen, Vereine oder anderweitige Gruppen durch (mit oder ohne Gastrobetrieb). Ein spannendes Erlebnis für alle. Die SGS ist bereit und wünscht allen «Gut Schuss».

