Vereine & Verbände «Die vielen lachenden Kinderaugen haben mich motiviert» Zwölf Jahre lang hat Christian Volkart die Fussballschule von Zug 94 geleitet. Über 700 Kinder haben bei ihm das Fussballspielen gelernt. Nun übergibt er die Leitung an Mirza Beganovic und Dejan Simic.

Christian Volkart (Mitte) übergibt das Zepter der Fussballschule von Zug94 an Dejan Simic (links) und Mirza Beganovic (rechts). Bild: PD

Christian Volkart, seit über 25 Jahren bei Zug 94 in verschiedenen Funktionen tätig und heute Vizepräsident des Vereins, übernahm im Jahr 2009 die Fussballschule, wo die fünf bis siebenjährigen das Fussballspielen entdecken können. Als Erstes verlegte er das Training vom Mittwochnachmittag auf den Samstagmorgen. Der Grund war ein praktischer: «Ich wollte die Qualität der Trainings und die Betreuung der Kinder verbessern. Am Samstag fand ich einfacher Trainer, die Zeit hatten.»

Volkart verfolgte mehrere Ziele mit den Hertikids, wie die Fussballschule genannt wurde. Er wollte die Kleinsten behutsam und mit Fokus auf das Spielerische und den Spass an den Fussball heranführen. Die vielen lachenden Kinderaugen über all die Jahre waren es denn auch, die ihn motivierten. «Wir haben als Verein aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Einerseits bieten wir den Kindern die Möglichkeit, in der Freizeit einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen und sich zu bewegen. Andererseits hat der Fussball- und Teamsport auch eine wichtige Integrationsfunktion, da wir viele Mitglieder mit Migrationshintergrund haben.» Er ist stolz auf das Erreichte: In den zwölf Jahren seiner Leitungszeit konnten jedes Jahr 60 Kinder die Fussballschule besuchen. Viele von ihnen stiegen dann in die F-Teams von Zug 94 auf und die ersten unter seiner Ägide spielen heute bei den A-Junioren. Aber auch viele Trainer wählen den Weg über die Fussballschule. «Häufig sind es Väter, die ihre Kinder begleiten und mithelfen. Später absolvieren sie Trainerausbildungen und trainieren Junioren-Teams von uns.»

Mehr Zeit für den Enkel

Nach zwölf Jahren und beinahe 400 Trainingseinheiten ist es für Christian Volkart Zeit, die Leitung abzugeben. «Ich bin nun Grossvater und möchte mehr Zeit mit meinem Enkel und der Familie verbringen.» Dem Verein bleibt er als Vizepräsident und Juniorentrainer erhalten. Präsident Aydogan Cilingir sagt: «Christian hat sehr viel Herzblut in die Herti-Kids gesteckt und etwas Grossartiges aufgebaut. Dafür sind wir alle ihm äusserst dankbar.»Der Präsident ist auch froh, dass mit Mirza Beganovic und Dejan Simic zwei erfahrene Nachfolger gefunden werden konnten: «Mirza und Dejan sind schon länger im Verein und sind auch sonst als Trainer und Koordinatoren engagiert. Sie bringen viel Fachwissen mit und freuen sich riesig auf die Trainings mit den Kindern.»

Vereine & Verbände: So funktioniert's Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Spass und Technik stehen im Vordergrund

Auch für das neue Duo geht es primär darum, den Kindern Freude am Fussball und Teamsport zu vermitteln. Mirza sagt: «Und beide verbindet sehr viel mit dem Verein und den Menschen, die diesen Verein tragen. Wir haben beide viel von ihnen und unseren Trainern profitiert. Als Sportler und als Menschen. Nun wollen wir etwas zurückgeben.» Und Dejan ergänzt: «Die Fussballschule ist ein wichtiger Bestandteil des Vereins und ich möchte durch unsere Arbeit mit den Kindern, die Zukunft des Vereins positiv mitprägen.»

Einig ist sich das Duo auch über ihre Zukunftsvisionen. Sie wollen den Kindern eine hochstehende technische Basis vermitteln und sie so auf die späteren Juniorenstufen vorbereiten. «Damit leisten wir einen Beitrag dazu, unsere Juniorenabteilung weiter zu stärken und auf Stufe Breitenfussball nachhaltig an der Spitze zu etablieren.»