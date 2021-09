Vereine & Verbände Hünenberger Badi-Open-Air war ein voller Erfolg 250 Personen haben den Anlass in der Badi Hünenberg besucht. Und bereits ist eine Wiederholung im kommenden Jahr geplant.

Die Resonanz zum Badi-Open-Air war duchwegs positiv. Bild: PD

Geplant war das Open Air in der Badi Hünenberg ursprünglich im Juni, doch aufgrund der Corona­massnahmen musste das Fest auf den 11. September verschoben werden. Die Freude war umso grösser, als klar wurde, dass der Event schliesslich doch noch durchgeführt werden kann. Dies war auch den zahlreichen Unterstützern zu verdanken.

Vergangenes Wochenende war es dann so weit – im Strandbad Hünenberg standen ab 14 Uhr nicht mehr «Schwimmflügeli» und Badehosen im Mittelpunkt, sondern musikalische Klänge von lokalen Acts. Der Programminhalt wurde vom jungen Erwachsenen OK gestaltet und kam beim Publikum sehr gut an.

Vom experimentellen Gesang von OG Florin, begleitet von seiner Band, über puren Rap von LUUK bis hin zur sanften R’n’B-Stimme von Naomi Lareine – das Line-up begeisterte die rund 250 Festivalbesuchenden und die Resonanz zum Event war durchaus positiv.

Badi-Open-Air 2022 ist schon in Planung

Für die Gäste, die gerade nicht vorne an der Bühne tanzten, gab es ein kreatives Alternativprogramm. Die Besuchenden stellten da ihre eigenen Open-Air-Buttons her, verzierten sich mit Henna-Tattoos und versuchten sich in der Kunst des Batik-Färbens. Vor und nach den Hauptacts sorgten die DJs für Stimmung und Party-Vibes.

Da nach diesem erfolgreichen Wochenende bei vielen Gästen die Lust nach mehr geweckt wurde, diskutiert das OK bereits fleissig über ein mögliches Badi-Open-Air 2022. Über Instagram (@badiopenair) und Facebook werden die Interessierten auf dem Laufenden gehalten.