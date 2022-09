Vereine & Verbände Jubiläumsreise führt Zuger Theaterleute in den Osten Seit 30 Jahren gibt es das Seniorentheater St. Johannes Zug. Zur Feier durften die Mitglieder nun eine mehrtägige Reise antreten.

Als Abschluss des erfolgreichen Jubiläumsjahres 2022 durften über 40 reiselustige Vereinsmitglieder des Seniorentheaters St. Johannes Zug drei unvergessliche Tage in Österreich verbringen. Das Hotel Vienna in Dornbirn, im schönen Vorarlberg, war von der erfahrenen und umsichtigen Reiseleiterin Ursula Geu in Zusammenarbeit mit der Firma Albisser als Reiseziel ausgewählt worden.

Über 40 Mitglieder waren auf der Reise mit dabei. Bild: PD

Nach der Fahrt über den Ricken folgte als erster Höhepunkt ein Besuch in der Kulturwerkstatt Appenzellerland in Herisau. Werner Alder, Teil der berühmten Alder-Dynastie, ist passionierter Hackbrettbauer und seit über 30 Jahren bemüht, nicht nur qualitativ hochstehende ­Instrumente in Handarbeit zu bauen, sondern den Klang seiner Hackbretter laufend zu perfektionieren. So folgte ein spannender Vortrag, gespickt mit typischem, verschmitztem Appenzeller Humor, klangvollen Streichmusikeinlagen und viel Wissenswertem zum Brauchtum im Appenzellerland.

Nachtessen auf dem Karren

Nach dem Zimmerbezug ging’s mit der Karrenseilbahn auf den 976 Meter hohen Hausberg von Dornbirn. Im prächtigen Panoramarestaurant, mit atemberaubender Weitsicht ins Rheintal bis hinunter zum Bodensee, genossen die Theaterfrauen und -männer ein feines Nachtessen in Begleitung eines spektakulären Gewitters.

Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet ging’s am Samstag weiter Richtung Bodensee. In Überlingen erwartete uns eine abwechslungsreiche Rundfahrt über Wiesen und Felder, im luftigen Apfelzügle vorbei an Obstplantagen, Apfel-, Birn- und Kirschbäumen. Mit viel Fachwissen und Humor wurden wir vom Obstbauern über Geschichte, Landschaft, Pflanzen und Obstproduktion bestens informiert und vorzüglich unterhalten. Zurück auf dem Hof genossen wir den Mittagsimbiss – natürlich in Begleitung von köstlichem Most. Zum Nacht­essen ging’s nach Sulzberg im ­Bregenzerwald, mit herrlicher Weitsicht auf Land und Berge des Allgäus.

Ins grosse Walsertal zur Propstei St. Gerold

Am Sonntag hiess es dann leider schon: Koffer packen. Vor der Heimreise ging es aber noch Richtung Bludenz, ins grosse Walsertal, auf abenteuerlichen Strassen nach St. Gerold, zur gleichnamigen Propstei, die zum Kloster Einsiedeln gehört. Auch hier hatte die Reiseleitung eine Führung mit eindrücklichen und spannenden Informationen zur Geschichte der Propstei und ihren Aufgaben als spirituelles Bildungs- und Seminarzentrum und Stätte der Kunst organisiert. Dazu gehörten auch Gemälde des bekannten Kirchenmalers Ferdinand Gehr. Als krönender Abschluss stärkten sich die Mitglieder noch mit Speis und Trank im klösterlichen Weinkeller, offeriert vom Reiseunternehmen.

Vor dem endgültigen Abschied genossen die Theaterleute die Aussicht auf den Zürichsee bei einem feinen Nachtessen im Landgasthof Ried in Feusisberg. Was bleibt, sind unzählige Erinnerungen an eine unvergessliche Reise und schöne, gemütliche Stunden im Kreise der Theaterfamilie. Dafür gebührt ein grosser Dank der Reiseleiterin Ursula Geu.

Für das Seniorentheater St. Johannes Zug: Ruedi Vogt