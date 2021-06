Vereine & Verbände Erfolgreiche Generalversammlung der FDP Menzingen Die FDP Menzingen hat sich zur ordentlichen GV getroffen. Dabei sprach der Präsident im Jahresbericht auch von Sorgen um die Zukunft der Gemeinde.

Am 9. Juni traf sich die FDP Menzingen zur ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Ochsen. Präsident Tom Magnusson sprach im Jahresbericht auch von Sorgen um die Zukunft von Menzingen. So sagte er: «Insgesamt habe ich den Eindruck, dass der Gemeinderat die Verwaltung laufend ausbaut und sich vermehrt einmischt. Wir müssen wachsam und hartnäckig sein, ein ‹umsorgender›, ein ‹fürsorglicher› Staatsapparat ist praktisch und bequem. Doch nur in der Freiheit, in der Diversität und in der Unabhängigkeit liegt die Kraft, die Zukunft gestalten zu können.» In diesem Sinne lanciert die FDP Menzingen eine Plattform, auf der Ideen für die Zukunft von Menzingen eingebracht werden können. www.ideensammlungmenzingen.ch. Der Vorstand wird nach der Sommerzeit eine erste Auswertung machen und Ideen auswählen, die in konkreten Projekten angegangen werden.

Neues Vorstandsmitglied gewählt

Auf die Generalversammlung hatte Luc Staub angekündigt, nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Er wird die FDP aber weiterhin in der Menzinger Baukommission vertreten. Die Versammlung dankt Luc Staub für sein Engagement. Neu in den Vorstand gewählt wurde Philipp Steiner aus Neuägeri. Er wird sich zusammen mit den wiedergewählten Christian Ehrbar, Jens Osswald und Jürg Schmid für ein attraktives, liberales Menzingen einsetzen. Als Präsident wurde Kantonsrat Tom Magnusson bestätigt.