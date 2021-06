Vereine & Verbände Lehrabschlussfeier in kleinem Rahmen Die Lernenden des Lehrbetriebsverbund Bildxzug haben ihre Abschlüsse zusammen gefeiert.

Bildxzug Lernende an der Abschlussfeier. Bild: PD

Auch 2021 war lange unklar, ob und in welchem Rahmen der Lehrbetriebsverbund Bildxzug den diesjährigen Lehrabschluss feiern kann. Umso grösser war die Freude, als Ende Mai klar wurde, es wird eine interne Abschlussfeier geben. Im kleinen Kreis, nur mit den Lernenden aus dem Abschlussjahr und dem Team von Bildxzug, fand die Feier am 15. Juni bei schönstem Sonnenschein unter freiem Himmel statt.

Zuvor hatte das Bildxzug-Team diverse Alternativen besprochen, wie etwa die Abschlussfeier virtuell durchzuführen oder auch Videobotschaften zu verschicken. Als die Massnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus gelockert wurden, konnte die Feier in geschlossener Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen, zur Freude aller, aber doch noch vor Ort stattfinden.

Tschüss online – hallo offline

Mit Angabe des Mottos wurden die Lernenden zur traditionellen Abschlussfeier online eingeladen. Humorvoll mit einem leeren Laptoprahmen und Kopfhörer ausgerüstet, entsprechender Gestik und Mimik, bekannt aus Zoom-Meetings, begrüsste Beat Gauderon, Geschäftsleiter von Bildxzug die Anwesenden fiktiv online und wechselte umgehend dem Motto entsprechend mit einem Seitenschritt zu offline und war mit Maske präsent.

«In amerikanischen Universitäten gibt es eine Tradition der ‹last lecture› – Vorträge, bei denen die Lehrenden nicht ihr Fachwissen, sondern ihre Lebenserfahrungen den jungen Berufsleuten auf den Weg geben. Diese Tradition will auch Bildxzug pflegen», so Beat Gauderon weiter. Man wolle an diesem Abend all das Nervige, Ermüdende, teils vielleicht Widersprüchliche hinter sich lassen, aus der Pandemiestarre heraustreten und nach vorne blicken. Die besondere Lage hätte das Leben aller verändert, buchstäblich auf den Kopf gestellt und Verunsicherung ausgelöst – Neuland für alle. Auch prägte ungeplant das Homeoffice die Ausbildung und alle waren ungewohnt mit neuen Arbeitsformen gefordert.

Veränderung als Chance

«Aber wir haben neue Chancen entdeckt», so Gauderon, «indem wir unsere Kompetenzen stärken mussten: Gefragt sind Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Initiative, Flexibilität, Kreativität und Solidarität!» Dabei seine eigene Identität nicht zu verlieren, das sei sicher eine Herausforderung und bedürfe der Veränderungsbereitschaft und die Offenheit, sich auf neue Situationen einzustellen und diese als Chance zu nutzen.

Trotz Schutzmassnahmen, Maskenpflicht und Abstandhalten haben alle jungen Berufsleute einen grossen Meilenstein erreicht und dürfen stolz ihren Lehrabschluss feiern. Gauderon erwähnt am Schluss seiner «last lecture» einen Artikel in der Tagespresse eines Glücksforschers mit der Fragestellung, was es brauche, um glücklich zu sein. Die Antwort: «Viel weniger, als wir meinen.» Mit der auf den Tischen bereitstehenden Flaschenpost, analog und mit dem Motto auf der Etikette gekennzeichnet, erhalten die Anwesenden den Link zur elektronischen «last lecture», einem Videofilm mit der virtuellen Gratulation zum Lehrabschluss, aufgenommen als Zoom-Meeting des Bildxzug-Teams und grafisch bereichert mit den Namen und nennenswerten Meilensteine der Ausbildung. So schloss Beat Gauderon den Kreis und kehrte zurück von offline zu online, was uns wohl noch einige Zeit begleiten wird.

Sich noch einmal persönlich zu treffen, auszutauschen und für einmal nicht digital «auf Wiedersehen» zu sagen, bevor die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger neue Wege in der Arbeitswelt einschlagen, schätzten alle gleichermassen. Insbesondere nach den vielen Wochen der eingeschränkten Möglichkeiten, sich zu treffen, war das Bedürfnis nach persönlichem Austausch, wenn auch mit genügend Abstand, Maskenpflicht und Sitzordnung, bei allen gross.