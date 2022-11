Vereine/Verbände Leiter, ledig (ge)sucht in Unterägeri Um neue Leiterinnen und Leiter zu finden, wurde der STV Unterägeri kreativ – und begeisterte sein Publikum.

Der Pizzaiolo der Jugiriege in Aktion.

Der STV Unterägeri konnte nach vier Jahren endlich wieder sein «Turnerchränzli» durchführen. Wie viele Vereine sucht der STV Unterägeri immer wieder Leiterinnen und Leiter für die über 400 Turnerinnen und Turner und so verwundert es kaum, dass das diesjährige Chränzli unter dem Motto «Leiter, leidig, (ge)sucht» stand. Gastgeberin Christa Rigozzi, gespielt von Roland Spichiger und Gastgeber Marco Fritsche, verkörpert durch René Reisser, konnten mit über 200 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Publikum begeistern.

René und Spichi waren in einer Doppelrolle unterwegs, als Gastgeber und als Kandidaten. Sie haben sich beim bekannten Format beworben, Leiter einer der Riegen des STV Unterägeri zu werden. Und so sind sie fleissig den Einladungen der vielen Riegen gefolgt: dem Kinderturnen Dienstag und Donnerstag, der Geräteriege, dem Dance Mix, den Riegen 35 plus, 55 plus sowie der Jugi- und Meitliriege. Alle Riegen boten ein grossartiges Turnprogramm und überzeugten und begeisterten das zahlreich erschienene Publikum bei allen drei Aufführungen. Zum Abschluss der Vorstellungen kamen nochmals alle Mitwirkenden auf die Bühne und wurden mit einem frenetischen Applaus verabschiedet.

Helferinnen und Helfer machten die Aufführungen zu einem tollen Erlebnis

Vor und nach der Vorstellung sowie während der Pause sorgte die Küche für feines Essen. Das reichhaltige Kuchenbuffet liess keine süssen Wünsche offen und an der Bar konnten die Gäste den Abend gemütlich mit leckeren Drinks und guter Musik von DJ EagleRace am Freitagabend und mit dem Schwyzerörgeliduo Mälchbärg am Samstagabend ausklingen lassen.

Unzählige Helferinnen und Helfer des STV Unterägeri machten mit Unterstützung der Feldmusik Unterägeri am Freitagabend im Service und dem Team der Ägerihalle die Aufführungen zu einem tollen Erlebnis für alle Mitwirkenden und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände, turnenden und tanzenden Arme und Beine, unserem Hauptsponsor, der Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel, und den vielen Sponsoren der Tombola: DANKE!

Für den STV Unterägeri: Simone Braun