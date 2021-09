Vereine &Verbände Luzern dominiert dezentral im Kanton Zug gehaltenen Ständematch Der Zentralschweizer Ständematch vom vergangenen Wochenende wurde im Kanton Zug dezentral gehalten. Die Beteiligung der Kantone war auch schon besser, was auf die Zertifikatspflicht zurückzuführen ist.

Eindrücke des Ständematches. Bild: PD

Am Samstag, 25. September, fand im Kanton Zug der Zentralschweizer Ständematch statt. Teilnehmende aus den Kantonen Tessin, Obwalden, Glarus, Nidwalden, Uri, Luzern, Schwyz und Zug kämpften in drei Gewehr- und vier Pistolen-Disziplinen bei guten Bedingungen um die Ehre. Die Wettkämpfe wurden dezentral auf drei Schiessanlagen im Choller-Zug, in Niederwil-Cham und in der RSÄ Ägerital durchgeführt.

Erfolgreichster Kanton war Luzern mit total fünf ersten Rängen. Die Beteiligung der acht startberechtigten Kantone am diesjährigen Ständematch war auch schon besser, dennoch verzeichneten die Disziplinen 300 Meter Standardgewehr und Ordonnanzgewehr volles Teilnehmerfeld. Die Minderbeteiligung ist sicher auf die aktuelle Covid-Situation zurückzuführen, was der Organisator vor allem am Abend beim gemütlichen Teil (Einlass mit Covid-Zertifikat) zu spüren bekamen.

Glarus setzte sich in der Königsdisziplin durch. Die zwei weiteren Gewehrdisziplinen riss Luzern an sich. Bei den Pistolenwettkämpfen waren die Siege einseitig verteilt. Im A-Programm setzte sich Obwalden durch, im B-, C- und Nachwuchsprogramm Luzern.

Die Resultate Freie Waffen (3-Stellung): 1. Glarus 1690 Pkt., 2. Nidwalden 1686 Pkt., 3. Luzern 1680 Pkt. Standard (2-Stellung): 1. Luzern 2310 Pkt., 2. Schwyz 2284 Pkt., 3. Glarus 2282 Pkt.



Ordonnanz (2-Stellung): 1. Luzern 2136 Pkt., 2. Obwalden 2092 Pkt., 3. Nidwalden 2075 Pte.



Pistolen A-Programm: 1. Obwalden 1536 Pkt., 2. Schwyz 1501 Pkt., 3. Glarus 1483 Pkt.



Pistolen B-Programm: 1. Luzern 1665 Pkt., 2. Uri 1651 Pkt., 3. Obwalden 1613 Pkt.



Pistolen C-Programm: 1. Luzern 1705 Pkt., 2. Obwalden 1659 Pkt., 3. Nidwalden 1650 Pte.



Pistolen Nachwuchs: 1. Luzern 1520 Pkt., 2. Obwalden 1512 Pkt.

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.

Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.