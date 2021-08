Vereine & Verbände Männerchor Hünenberg hat wieder zu proben begonnen Coronabedingt konnte der Männerchor Hünenberg lange Zeit nicht proben. Nach den Sommerferien ertönen im Schulhaus Ehret C wieder melodiöse Klänge und Ohrwürmer.

Der Hünenberger Männerchor fängt nach den Sommerferien und einer langen, coronabedingten Pause wieder an zu singen. Die gute Kameradschaft und die vielen schönen Begegnungen haben uns allen doch sehr gefehlt. Der Vorstand hofft nun, dass uns der Neubeginn auf Anhieb gut gelingen wird. Auch unsere Dirigentin, Regina Domjan ist voller Tatendrang, sie freut sich auf die kommenden Aktivitäten unseres Vereins.

Regina Domjan, Dirigentin des Männerchors Hünenberg. Bild: PD

Im September werden wir auf Einladung der Gemeinde unseren Hünenberger Alters-Jubilaren ein Ständchen bieten. Als Nächstes steht das geplante Frühjahreskonzert 2022 vom 9. April auf dem Programm. Ein Schlagerfestival soll es werden. Als Projekt gedacht suchen wir noch zusätzliche Sänger, die an «Oldies» und melodiösen Klängen, an Ohrwürmern wie «Der Entertainer», «Ein bisschen Frieden», oder «Vom Stadtpark die Laternen», Freude haben. Wir proben jeweils am Mittwochabend, 20 Uhr im Schulhaus Ehret C. Die Proben gestaltet unsere Dirigentin Regina sehr abwechslungsreich und kurzweilig. Nach den Proben ist ein gemütliches Zusammensein im Verein fast so wichtig wie der erste Teil des Abends.

Der Vorstand freut sich auf den Neubeginn und auf die Wiederbelebung alter und Knüpfung neuer Kameradschaften.