Vereine&Verbände Mindeststeuer im Fokus Vertreter aus Wirtschaft und Politik diskutierten die OECD-Steuerreform und ihre Auswirkungen auf Zug.

Am Round table der Zuger Wirtschaftskammer wurden Vor- und Nachteile der Steuerreform erörtert. Bild: PD

Es wird eines der wichtigsten Themen für die Schweizer Wirtschaft im nächsten Jahr: Die Abstimmung über die Einführung der OECD-Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen, die voraussichtlich am 18. Juni 2023 stattfinden wird.

Für die Zuger Wirtschaftskammer (ZWK) war dies Grund genug, das traditionelle Round table mit Zuger Kantonsparlamentarierinnen und Parlamentarier unter dem Thema Mindeststeuer laufen zu lassen. Knapp ein Dutzend der geladenen Politiker verschiedener Parteien – darunter die frisch gewählte Regierungsrätin Laura Dittli – leisteten der Einladung Folge und liessen sich von drei Referenten über die Folgen dieser gigantischen globalen Steuerreform für die Schweiz und den Kanton Zug aufklären.

Rechtsunsicherheit beim Nein

Finanzdirektor Heinz Tännler machte ohne Umschweife klar: Es sei von zentraler Bedeutung, dass die Vorlage beim Volk durchkomme und brauche von Seiten der Politik noch viel Aufklärungsarbeit. Die Reform abzulehnen, wäre extrem kontraproduktiv für die Wirtschaft. Die Mehreinnahmen durch die Steuerreform, die sowieso komme, würden dann ins Ausland wandern, was nicht im Interesse der Schweiz sei. Zug rechnet mit zusätzlichem Steuergeld von netto 125 bis 150 Millionen Franken.

AUCH INTERESSANT

Für die betroffenen Schweizer Unternehmen würde durch ein Nein eine gefährliche Rechtsunsicherheit entstehen. Dies bestätigte auch Marcel Baumann, Head of Taxes des Zuger Bauchemiekonzerns Sika. Der Steuerfachmann zeigte den anwesenden Kantonsräten/-innen und Vertretern des ZWK-Vorstandes eindrücklich auf, was sich konkret für Sika mit der Steuer ändern würde und gab auch Einblicke in den grossen Aufwand, den dieser Wechsel intern verursacht, obwohl er formell noch nicht durch ist.

In der anschliessenden Diskussion beim Lunch stand vor allem im Zentrum, wie die Debatte um die Verteilung der Mehreinnahmen, die durch die Steuererhöhung fliessen, laufen könnte und wie die neue Steuer die Standortattraktivität Zugs tangieren wird.

Für die ZWK: Karin Kofler

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.