Vereine & Verbände Zuger Mitte-Politikerinnen luden zur Diskussion der AHV-Reform Ida Glanzmann und Flavia Röösli haben in Zug zu einem Podiumsgespräch eingeladen.

Rund um die AHV sieht es düster aus, da sie bereits im Jahre 2024 in ein Defizit geraten könnte. Aus diesem Grund hat sich das Parlament auf eine Reform geeinigt, welche die AHV stabilisieren soll. Diese beinhaltet die längst überfällige Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer auf 65, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent, grosszügige Entschädigungen für die Übergangsgeneration sowie die Möglichkeit der Flexibilisierung des Rentenalters. Dagegen wurde allerdings das Referendum ergriffen und so stimmt das Volk am 25. September über diese Vorlage ab.

Besuchende horchen der Diskussion zwischen Ida Glanzmann und Flavia Röösli. Bild: PD

Aufgrund dieser Gegebenheit haben sich Ida Glanzmann (Nationalrätin und Präsidentin der Mitte 60+) und Flavia Röösli (Vizepräsidentin der Jungen Mitte Kanton Zug) vor kurzem dazu entschieden, in Zug zu einem Podiumsgespräch unter der Moderation von Elias Meier (Gemeinderat Oberkirch) einzuladen, um diese Vorlage generationenübergreifend zu diskutieren.

Jung und Alt sollen zusammenstehen

Dabei ist ganz klar herausgekommen, dass Jung und Alt nun zusammenstehen müssen, sodass diese Reform nicht an reiner Ideologie scheitert. Denn nur so kann der Generationenvertrag bewahrt und sichergestellt werden, dass auch die Generation von Morgen noch eine AHV-Rente beziehen kann. Es wäre daher unverständlich, wenn Seniorinnen und Senioren sowie die Frauen diese Vorlage aus Egoismus gefährden würden.

Für die Junge Mitte Kanton Zug: Flavia Röösli