Vereine&Verbände Nachfolge des Geschäftsleiters im Seniorenzentrum Weiherpark Esther Wolfensberger übernimmt vorübergehend die Leitung des Seniorenzentrums.

Eine Bewohnerin eines Alterszentrums Herzogenmuehle. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Bekanntlich hat der Geschäftsleiter des Seniorenzentrums Weiherpark im Juli 2022 die Kündigung eingereicht. Auf die Stellenausschreibung haben sich verschiedene Personen gemeldet, mit denen aktuell Gespräche geführt und Abklärungen getroffen werden. Im Sinn einer Interimslösung hat der Stiftungsrat Esther Wolfensberger, Frauenfeld, auf Vermittlung von ARTISET Expertenpool Bern (Curaviva) spätestens bis zum Stellenantritt der neuen Geschäftsleiterin oder des neuen Geschäftsleiters mit der vorübergehenden Leitung des Seniorenzentrums beauftragt. Esther Wolfensberger war in der Vergangenheit ausserhalb des Kantons Zug u. a. als bewährte Zentrums- und Pflegeleiterin tätig.

Für den Stiftungsrat des Seniorenzentrums Weiherpark: Robert Bisig

