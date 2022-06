Vereine & Verbände Teilnahme an den Special Olympics 33 Athletinnen und Athleten mit einer mentalen Beeinträchtigung nehmen an den Nationalen Sommerspielen in St.Gallen teil.

Delegation von 33 Athletinnen und Athleten mit einer mentalen Beeinträchtigung an den Nationalen Special Olympics Sommerspiele in St. Gallen. Bild: PD

Mit grossem Einsatz haben sich 33 Athletinnen und Athleten mit einer mentalen Beeinträchtigung von Procap Zug und dem FC Zuwebe im wöchent­lichen Training auf die Special Olympics Nationalen Sommerspiele vom 15. bis 19. Juni in St.Gallen vorbereitet. Die Sommerspiele sind immer ein Höhepunkt in der Karriere der Athletinnen und Athleten. Deshalb sind die Freude und der Ehrgeiz besonders gross. Alle geben ihr Bestes, sei es in der Leichtathletik, im Schwimmen, im Tennis oder im Fussball, ganz nach dem olympischen Eid:

«Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.»

Es ist für die Teilnehmenden auch eine Ehre, den Kanton Zug zu vertreten. So soll es ein grosses Fest für alle werden. Wir hoffen, dass die Teilnehmenden mit einigen ­Medaillen aus St.Gallen zurückkehren werden und die Spiele verletzungsfrei enden. Ein besonderes Highlight für die Sportler aus dem Kanton Zug sind dann die Special Olympics Nationalen Sommerspiele 2026 hier im Kanton Zug. (cb)

Für Procap Zug und Zuwebe: Ambros Birrer