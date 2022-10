Vereine&Verbände Vorschau auf Weihnachten 2022 Die mehrfach aufgeführte Orchestermesse war ein Erfolg – gleichzeitig sucht der Chor aber auch neue Stimmen.

Dirigent Philipp Emanuel Gietl an der Orgel der Pfarrkirche Adligenswil Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 18. Februar 2022)

Anfang Oktober sangen die neu zusammengeschlossenen Chöre von St. Johannes und St. Michael erstmals gemeinsam eine Orchestermesse mit Solisten unter der Leitung von Philipp Emanuel Gietl, der als bisheriger Dirigent beider Chöre diese Zusammenführung ins Leben gerufen hat. Die Freude der Sängerinnen und Sänger über das neue Miteinander und die gelungenen Auftritte stand ihnen ins Gesicht geschrieben.

Es sind Sängerinnen und Sänger gesucht

Würden Sie gerne diese Freude mit uns teilen und sich als «Ad-hoc-Sänger/Sängerin» an Weihnachten unter uns mischen? Wir werden mit unserem begeisterungsfähigen und musikalisch versierten Chorleiter Philipp Emanuel Gietl die «Missa solemnis», KV 337 von Wolfgang Amadeus Mozart mit Solisten und Orchester einstudieren. Mit dieser Messe werden die Festgottesdienste am 25. Dezember in St. Michael und am 8. Januar 2023 in St. Johannes, jeweils um 10.00 Uhr, mitgestaltet. Wir starten am 26. Oktober mit den Proben, welche teilweise im Pfarreizentrum St. Johannes stattfinden werden, meist aber im Pfarreizentrum St. Michael. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie direkt von Philipp Emanuel Gietl: philipp.gietl@kath-zug.ch oder Tel. 077 266 18 22.

Für die Pfarreien St. Johannes und St. Michael: Doris Burkhard und Monika Leuthard

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.