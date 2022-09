Vereine & Verbände Walchwil: Sonnenenergie soll genutzt werden Die Energiekommission Walchwil hat vor kurzem den Anlass «Sonnenenergie erleben» durchgeführt.

Die Energiekommission Walchwil durfte vor kurzem bei besten Witterungsverhältnissen den Anlass «Sonnenenergie erleben» durchführen. Während der ganzen Aktion wurde der Stand von Interessierten gut besucht und bei einem Glas Süssmost und einer Riviera-Café-Crêpe konnten interessante Gespräche geführt werden. Begleitet wurde die Standaktion durch die Energiestadtberaterin Thekla Scherer sowie durch den Verein Energienetz Zug, vertreten durch Judith Kneubühl.

Der Stand zum Thema Sonnenenergie. Bild: PD

Den interessierten Besuchern konnte vor Ort gezeigt werden, welche Energie Solarmodule in Echtzeit produzieren und wie der Strom zeitnah genutzt werden kann. Die Firma Solarion mit Sitz in Steinhausen hat am Stand verschiedene interessante Produkte präsentiert. Den Besuchern konnte mit dem Modul «Solarkataster» des Kantons Zug aufgezeigt werden, wie sich die Dächer von einzelnen Liegenschaften für die Montage von Solarmodulen eignen und mit welcher Energieleistung diese bestückt werden könnten. Ebenfalls wurden die zu erwartenden Förderbeiträge bei einer Anschaffung analysiert.

Kostenlose Beratung

Der Verein Energienetz Zug führt ganzjährig Energieberatungen durch, welche von der Gemeinde Walchwil kostenfrei angeboten werden. Interessierte Liegenschaftseigentümer dürfen sich jederzeit mit ihren Anliegen direkt an den Verein wenden. Die Abteilung Infrastruktur und Sicherheit der Gemeinde Walchwil steht für Auskünfte jeder Art ebenfalls gerne zur Verfügung.

Für die Gemeinde Walchwil: Yvonne Kronenberg