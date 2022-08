Vereine & Verbände Zuger BMX-Nachwuchs staubt vier Podestplätze ab Die Mannschaft ist kürzlich anlässlich der Deutschschweizer Meisterschaft nach Österreich gereist.

Haben mächtig abgestaubt: (hinten von links): Pascal, Remo, Nick, Loïc (es fehlt Tim); vorne von links: Matous, Aljosha, Cyrille, Levin. Bild: PD

Der 3. Lauf der Deutschschweizer Meisterschaft im BMX fand am vergangenen Wochenende in Bludenz (Österreich) statt. Trotz Ferienzeit und weiter Anreise waren neun Zuger Racer in vier Kategorien am Start und landeten gleich viermal auf dem Podest.

Vor traumhafter Kulisse mit Bergen und Kloster startete das Rennen am frühen Sonntagvormittag, 14. August. Die anspruchsvolle Bludenzer Bahn machte den Zugern bereits im Training zu schaffen und sorgte bei den Kleineren für die ersten Tränen. Das heisse und trockene Wetter trug auch nicht dazu bei, den Fahrern zu helfen. Es gab denn auch relativ viele Stürze, vor allem in den Finalläufen. Umso erfreulicher waren die Resultate der Zuger Racer. In der Kategorie «Men +16» fuhr Remo Hofer auf den sehr guten dritten Platz. Tim Weber holte ebenfalls den dritten Platz bei den «Cruisern -25». In der Anfängerkategorie holten sich die Zuger gleich den Doppelsieg mit Matous und Cyrille.