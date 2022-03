Vereine «Vocal Emotions» holt Jubiläum nach Das grosse Ziel ist es nun für den Baarer Gesangsverein, sein 20-jähriges Jubiläum nachzufeiern.

Kürzlich haben sich die Choristen von «Vocal Emotions» zur GV getroffen. Im 2020 und 2021 wurde die GV in Online-Abstimmung und gemütlicheren Teil bei Gelegenheit geteilt. Diesmal konnte sie wieder in üblicher Form stattfinden.

Der Präsident Ruedi Wey wie auch die Dirigenten von 2021, Patricia Samaniego und Lorenz Ulrich, haben in ihrem Bericht die aussergewöhnliche Situation nochmals erläutert: kreative Lösungen zum Proben je nach Vorschriften und letztlich ein einziger, toller Auftritt am Lichterweg Baar im Dezember 2021. Der Verein hat zwar während der andauernden Pandemie Mitglieder verloren, aber auch drei neue Mitglieder gewonnen, die sich bestens integriert haben. Der Vorstand, wie er im Frühling 2020 online gewählt wurde, bleibt bestehen.

Proben für baldige Jubiläumskonzerte

Bereits am letzten Samstag trafen sich die Mitglieder wieder. Der Probetag stand auf dem Programm. Dabei wurde am vielseitigen Jubiläumsrepertoire intensiv gefeilt. In gemütlicher Atmosphäre konnten viele Details wie die Aussprache in Berndeutsch und Portugiesisch oder die Choreografie aufgebessert werden.

Die Mitglieder während der Probe. Bild: PD

Das grosse Ziel ist nun das nachträgliche Feiern des 20. Vereinsgeburtstags. Das Motto «Voyage, Voyage», welches Anfang 2020 gewählt wurde, erscheint rückblickend eher ironisch. Nach erheblicher Verspätung auf dem Fahrplan darf das Publikum an kommenden Konzerten bald wieder musikalisch durch die Welt und durch die Zeit mitreisen.

Für «Vocal Emotions» Baar: Marylise Schiesser