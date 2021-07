Vereine Zuger Kirchenchor Gut Hirt ehrt Mitglieder Der Kirchenchor Gut Hirt hat coronabedingt die 83. Generalversammlung in schriftlicher Form durchgeführt.

Der Kirchenchor Gut Hirt hat coronabedingt die 83. Generalversammlung in schriftlicher Form durchgeführt – ein Novum in der Vereinsgeschichte. Die Jahresberichte der Co-Präsidentinnen Christa Roos und Pia Heidelberger sowie der Dirigentin Verena Zemp zeigen auf, dass das Vereinsjahr mehrheitlich geprägt war von «nicht Singen» und Absagen. Umso grösser war die Freude, als wir aufgrund der Lockerungen im September 2020 im Rahmen des Vorabend-Gottesdienstes Mozarts «Missa Brevis» in B aufführen durften. Herzlichen Dank an Dirigentin Verena Zemp.

Mit Jutta Röllin konnte das Amt der Musik-Bibliothekarin per Anfang Jahr neu besetzt werden, Claudia Biri übernimmt das Amt der Aktuarin. Auch dürfen langjährige Mitglieder geehrt werden: Simone Regez für 30 Jahre, Verena Zemp für 15 Jahre und Pia Heidelberger für zehn Jahre. Zu «Sängerinnen des Jahres» wurden Claudia Biri und Josy Hermann erkoren.

Für den Kirchenchor Gut Hirt: Pia Heidelberger und Christa Roos