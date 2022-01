Vereine Zuger Schwinger schauen auf ihre Siege zurück An der Delegiertenversammlung des Zuger Kantonalen Schwingerverbands wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt.

Aus pandemiebedingten Gründen musste die Delegiertenversammlung des Zuger Kantonalen Schwingerverbands im letzten Jahr abgesagt werden. Durch die momentan herrschenden Bestimmungen konnte Präsident Reto Arnold am vergangenen Freitag nun 90 Schwingerfreunde, ein Drittel weniger als in den Vorjahren, im Gemeindesaal Walchwil zur 103. Delegiertenversammlung begrüssen.

Das Jahr 2020 war zum Vergessen, da praktisch alle Wettkämpfe abgesagt werden mussten. Nur einige Hallenschwinget sowie der Berchtoldschwinget konnten durchgeführt werden. Beim letzteren duellierte sich Marco Reichmuth gegen Samuel Giger im Schlussgang. Leider unterlag er nach knapp zwei Minuten. Die ersten Schwingfeste für die U20-Athleten im Frühling 2021 wurden rege genutzt. So konnte Noe van Messel in Ibach und Ruswil als Sieger nach Hause fahren. An vier dieser U20-Anlässe konnten die Zuger Athleten insgesamt 16 Auszeichnungen gewinnen.

13 Kränze an den Kantonalen

Ab dem 27. Mai durften wieder alle Athleten in die Hosen steigen. Marco Reichmuth konnte in Root ein Rangfest für sich entscheiden. Danach folgten ungewohnterweise die Berg- und Teilverbandsanlässe als erste Kranzfeste. In Ibach gewann Marcel Bieri seinen fünften Stooskranz in Folge. Am Innerschweizer Schwingfest in Ibach konnten sich Marcel Bieri und Christian Bucher krönen lassen. Am Bergfest auf dem Weissenstein und auf dem Brünig erkämpfte sich Marco Reichmuth gleich zwei Bergkränze.

An den darauffolgenden Kantonalen Schwinganlässen konnten die Zuger Schwinger weitere 13 Kränze erkämpfen. Besonders zu erwähnen sind hierbei der Sieg am Zuger Kantonalschwingfest von Marcel Bieri und der erste Kranz von Luca Müller am Luzerner Kantonalen. Mit Verletzungen zu kämpfen hat Pirmin Reichmuth, der die komplette Saison verpasste. Ebenfalls mussten Noe van Messel, Adrian Elsener, Marcel Bieri und Marco Reichmuth eine Zwangspause einlegen. Die Gesamtbilanz 2021: 18 erkämpfte Kränze, ein Kantonalfestsieger, zwei Rangfestsieger, ein Neukranzer und zehn Auszeichnungen.

Nachwuchs holt sich 282 Auszeichnungen

Im Nachwuchsbereich konnte der Technische Leiter Markus Wiss mit seinen Jungschwingern auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Total konnte man 282 Auszeichnungen und 14 Siege verzeichnen. Die Anzahl der Jungschwinger verminderte sich, wohl auch aufgrund der Pandemie, von 99 auf 86 Jungschwinger. Zum Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Schwarzenburg, qualifizierten sich sechs Zuger Nachwuchsathleten. Beim Jahrgang 2004 konnte sich Gian Zimmermann mit vier Siegen auf dem guten vierten Rang klassieren und sicherte sich den begehrten Doppelzweig. Der Unterägerer Luca Müller schaffte es sogar in den Schlussgang, wo ihm ein Gestellter zum Kategoriensieg reichte.

Drei der sechs Teilnehmer des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertages 2021 (von links): Ivan Wiss, Luca Müller und Philipp Müller. Bild: PD

Die Jahresrechnung, geführt von Thomas Stocklin, schloss mit einem kleinen Gewinn ab. Vom Trägerverein Esaf konnte eine schöne Gewinnbeteiligung verbucht werden. Zweidrittel davon flossen direkt in einen Jungschwingerfonds. Zusätzliche Kosten entstanden durch den Gemeinschaftschwingplatz in Baar, auf dem alle Zuger Schwingfeste 2021 durchgeführt wurden, da durch die fehlenden Zuschauer keine Einnahmen generiert werden konnten.

Der alte ist der neue Vorstand (von links): Markus Wiss, Bruno Müller, Irene Iten, Thomas Stocklin, Reto Arnold, Peter Elsener, Pascal Matter, André Arnold und Peter Merz. Bild: PD

Im ordentlichen Wahljahr gab es erfreulicherweise keinen Wechsel im Vorstand zu vermelden. Alle neun Vorstandsmitglieder stellen sich für weitere zwei Jahre zur Verfügung und wurden von der Versammlung einstimmig gewählt. Mit einem kleinen Präsent wurde die Berichterstatterin, die Teilnehmenden des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertages 2021, die Platzwarte des Gemeinschaftsschwingplatzes und die beiden ältesten Versammlungsteilnehmer beschenkt. Nach zwei Wortmeldungen konnte Reto Arnold die Versammlung nach gut zwei Stunden schliessen.

Für den Zuger Kantonalen Schwingerverband: Tamara Züger