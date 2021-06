Vereine/Verbände 50 Senioren geniessen Fahrt auf der Aare Beim Ausflug vom Frohen Alter Oberägeri gab es viel Kulinarik, Fauna und Flora sowie Historisches zu erkunden.

Jetzt ist es so weit. Endlich kann der Ganztagesausflug vom Frohen Alter Oberägeri stattfinden. Mitte Juni besteigen Seniorinnen und Senioren frühmorgens den Albisser Car im Lido Oberägeri. Die Begeisterung für Abwechslung nach diesem vergangenen speziellen Jahr ist gross. Der Bus ist mit 50 Personen bis auf dem letzten Platz besetzt. Eine herbstliche Wetterstimmung begleitet die Gruppe auf dem Weg nach Gisikon, aber schon auf der Weiterfahrt durch idyllische Dörfer und unbekannte Gegenden scheint die Sonne.

Die Schifffahrt zwischen Biel und Solothurn bot den Seniorinnen und Senioren einiges zu entdecken. Bild: PD

Beim Zwischenhalt in Reiden im Hotel Lerchenhof, bei Kaffee und Gipfeli gib es viel zu erzählen. Die vergangenen, pandemiebedingt geprägten Monate waren lang. Alle sind froh, sich wieder mit Bekannten vom Dorf austauschen zu können, denn diese Möglichkeit wurde vermisst.

Kurz nach Mittag heisstes «Leinen los!»

Am Fuss des Juras entlang fuhr die Gruppe weiter ins Seeland, zur Uhrenmetropole Stadt Biel. Am Hafenquai werde sie bereits von der BSG Bielersee zur Fahrt auf der Aare nach Solothurn erwartet. Freudig besteigen sie das Schiff. Um 12.10 Uhr heisst es «Leinen los». Gemächlich gleitet das Schiff vom Bielersee auf die Aare. Die Schiffscrew serviert bald das feine Mittagessen. Das Salatbouquet, das Rindsragout mit Teigwaren und das feine Aprikosendessert munden allen. Dazu wird natürlich auch da und dort der heimische Wein – der Chasselas, Chardonnay –, oder wie sie alle heissen, degustiert.

Auf der Fahrt auf dem Nidau-Büren-Kanal muss das Schiff nach 12 Kilometern das Wehr und die Schleuse bei Port passieren. Eifrig wird gerätselt: «Werden wir nun höher oder tiefer kanalisiert?» Die zentimergenauen Manövrierkünste des Kapitäns auf das Niveau des unteren Aarelaufs werden deshalb interessiert beobachtet. Das Schiff wird gesenkt. Das Stauwehr Port ist das Herzstück der zweiten Juragewässerkorrektur. Es reguliert die Pegel der drei Juraseen und die Abflussmengen der Aare.

Nach der historischen Holzbrückendurchfahrt, dessen Holzkonstruktion achtmal durch Hochwasser, Eisgang oder Feuer zerstört wurde und bereits seit dem 13. Jahrhundert den Ort mit dem Dorf Reiben nördlich der Aare verbindet, kommt rechts das charmante mittelalterliche Städtchen Büren in Sicht.

Auch Storchensiedlung wird besucht

Die gemütliche Fahrt entlang des Naturschutzgebiets Häftli und neben der Alten Aare mit schönen Blicken auf die Jurakette begleitet diesen erholsamen Abschnitt. Diese flachen Ufer-Schutzzonen mit durchgehenden Wegen sind Anziehungspunkte für Wanderer, Velofahrer und wilde Tieren. Hasen, Enten, Schwäne, verschiedene Vogelarten und etliche Störche werden gesichtet. Die Storchensiedlung Altreu wird erreicht. Sie ist bekannt als Pflege- und Brutstation für Weissstörche. Hier verbringen sie ihr Sommerquartier. Auf den hohen Dächern der Bauernhäuser stehen die Störche in ihren Horsten.

Nach diesen eindrücklichen Erlebnissen kommt die Gruppe nach der dreistündigen Aare-Schifffahrt in Solothurn an. Nicht umsonst wird die Strecke zwischen der zweisprachigen Stadt Biel und der barocken Stadt Solothurn als die schönste Flussfahrt der Schweiz erwähnt. Hier konnten sie noch etwas Zeit verbringen, um die Stadt zu erkunden. Einige nehmen spontan an einer Führung in der St.-Ursen-Kathedrale teil, andere spüren einzelne der elf Brunnen in Solothurn auf oder vergnügen sich bei einem Kaffee. Beim Bernertor erwartete die Gruppe anschliessend der Chauffeur. Viel zu schnell ging die Zeit vorbei, und alle kehrten nach diesem langersehnten Ausflug wieder ins Ägerital zurück.