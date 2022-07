Vereine/Verbände Die Pionierin verabschiedet sich Nach zehn Jahren Pionier- und Aufbauarbeit tritt Eva Wimmer per Ende Mai als Geschäftsleiterin von FRW Interkultureller Dialog zurück. Anlässlich der jährlichen Versammlung der freiwillig Engagierten durfte sie deren Ehrbezeugungen entgegennehmen und ihre Dankbarkeit spüren.

Eva Wimmer nimmt das Abschiedsgeschenk der Freiwilligen entgegen, überreicht von Yohanna Woldegebriel (FRW-Vorstand) und Markus Burri (Vereinspräsident). Bild: PD/Angela Bernal

Gegen neunzig Menschen standen in der Runde und applaudierten Eva und Adi Wimmer, die sichtlich gerührt auf der Bühne standen. Die beiden hatten eben für ihr neues Zuhause in der ägyptischen Wüste, wohin sich Eva Wimmer aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen muss, eine Steinplatte überreicht erhalten – ein Relief mit dem symbolhaften Meditationsrad von Bruder Klaus. In Stein gehauen hat es die Künstlerin Angela Bernal, die seit Jahren zum Heer der FRW-Freiwilligen gehört und sich wie alle anderen an der Seite von Eva Wimmer um die Menschen am Rande der Gesellschaft kümmert. Das Rad – mit den drei Speichen, die von innen nach aussen, und den drei weiteren, die von aussen zur Mitte hin zeigen – ist ein treffendes Symbol für das Wirken des FRW unter dem Motto «miteinander leben, voneinander lernen».

Im Interview mit Vereinspräsident Markus Burri erzählte Eva Wimmer, dass sie eigentlich nie das Ziel gehabt habe, eine Organisation zu gründen oder ein Ideal umzusetzen. Die Schritte, die sie unternahm, ergaben sich notgedrungen. «Die grösste Herausforderung war, meine Vorurteile im Kopf abzubauen und den Menschen hundertprozentig zu vertrauen», gestand sie. «Und ich musste lernen zu verstehen, dass andere Kulturen und Lebenserfahrungen einen Menschen prägen und ich wie eine Blinde in einem bunten Haufen sitze.» Sie verglich die Situation mit einem Garten, wo auch jede Pflanze individuelle Anforderungen an Boden, Wasser, Schatten oder Dünger stelle. Und was würde sie dem Verein raten? «Der eingeschlagenen Richtung treu zu bleiben. Weiterhin den Dialog zu pflegen, sich bemühen zu verstehen und den Kontakt zu halten.» Als grossen Wunsch und Hoffnung nannte sie, «dass bald eine solide Finanzierungsbasis gefunden wird, damit die Arbeit weiterhin getan werden kann.»

Im Herbst beginnt eine neue Ära

Der FRW umfasst heute eine grosse Anzahl Freiwilliger – Einheimische, Zugezogene, Geflüchtete –, die sich im Bereich Sprachvermittlung und Begegnungen engagieren. Es freut Eva Wimmer, dass es gelungen ist, Menschen mit schweren Schicksalen wieder ins Leben zurückzuführen, sie nicht am Rande oder draussen stehen zu lassen, sondern ihnen eine ehrliche Chance zu geben. «Wer will und seinen Beitrag leistet, findet im FRW die Möglichkeit, seine ersten Schritte für einen Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu lernen und zu gehen. Es freut mich am meisten, dass so viele Freiwillige bereit sind, diese Mission zu unterstützen.»

Der dankbare Applaus der freiwillig Engagierten für die Pionierin Eva Wimmer wollte nicht enden. Bild: PD/Angela Bernal

Nachdem Katja Wipfli-Willeschek per Ende Juni die Stelle als Geschäftsleiterin mit sachlich und klar dargelegten Gründen gekündigt hat, nutzt der FRW-Vorstand die kursarmen Sommermonate, die Aufgaben in der Koordinationsstelle zu prüfen und die Stelle neu zu besetzen. Im Herbst fängt für den FRW eine neue Ära an. Die Richtung und der Kern jedoch bleiben die gleichen: den Menschen Orte der Ruhe, der Begegnung und des Friedens zu bieten.

Für den Verein FRW Interkultureller Dialog: Mirjam Weiss