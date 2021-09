Vereine&Verbände Junger Zuger überzeugt an Olympiade Ferdinand Ornskov (15) von der Kantonsschule Zug durfte die Schweiz an einem internationalen Programmierwettbewerb vertreten. Er verpasste das Podest nur knapp.

Ferdinand Ornskov (rechts) konzentriert bei einer der Aufgaben. Bild: PD

Elias Bauer vom Kollegium St. Fidelis (Mittelschule Nidwalden) und Ferdinand Ornskov von der Kantonsschule Zug (beide 15-jährig) vertraten die Schweiz an der European Junior Olympiad in Informatics (EJOI). Es handelt sich dabei um einen Wettbewerb für Jugendliche aus Europa und bietet eine gute Gelegenheit, zum ersten Mal Olympia-Luft zu schnuppern und ihr Talent unter Beweis zu stellen. Geplant war, dass die EJOI dieses Jahr vom 24. bis 28. August in Ploiești in Rumänien stattfindet. Da dies nicht möglich war, wurde der Wettbewerb, so wie bereits im vergangenen Jahr, online durchgeführt.

Erfolgreiche Teilnahme für beide jungen Informatiker

Elias Bauer gewann mit einer herausragenden Leistung eine Silbermedaille. Ferdinand Ornskov hatte leider einen Bug in einer Lösung, für die er 100 Punkte gekriegt hätte. Gerade mal zehn Minuten nach dem Ende des Wettbewerbes hatte er den Bug gefunden, ohne welchen er mit 146 Punkten eine Bronzemedaille gewonnen hätte. «Ich bin schon etwas enttäuscht, dass ich den Bug in meiner einen 100-Punkte-Lösung nicht rechtzeitig gefunden habe. Ich werde aber nicht zu hart mit mir sein und dies als eine sehr wertvolle Erfahrung für spätere Wettbewerbe ansehen», sagte der junge Zuger nach dem Wettbewerb. Er habe viele Aufgaben gelöst und neue Konzepte kennen gelernt. «Mit meiner Leistung und meiner Strategie während des Contests bin ich grundsätzlich zufrieden», so Ferdinand Ornykov. Die EJOI war sein erster internationaler Wettbewerb. Entsprechend sei es eine super Erfahrung gewesen, um zu sehen, wie alles funktioniere und was es brauche, um sich für solch einen Wettbewerb vorzubereiten.

Nebst dem Wettbewerb unternahm die Schweizer Delegation auch mehrere Exkursionen. So machten sie eine Trottibike-Tour in Andermatt, genossen während einer Wanderung die schöne Landschaft rund um Disentis und spielten Tennis.