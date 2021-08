Vereine&Verbände Maria Speerli aus Oberägeri ist Schweizermeisterin im Schach Die Zehnjährige hat sich den Schweizermeistertitel im Schnellschach geholt – dies bereits zum vierten Mal.

Maria (zweite von rechts) holte den Titel. Bild: PD

Bei der von der Scuola Scacchi Collegio Papio in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Schachbund (SSB) organisierten und von insgesamt 46 Spielerinnen bestrittenen Schweizer-Mädchen-Schnellschachmeisterschaft U8/U10/U12/U14/U16 in Tenero im Kanton Tessin gingen vier Titel an drei Schachschulen sowie einer an den ASK Réti Zürich.

Die für Réti spielende Daria Bangerter (Steinmaur) wurde als Zweitplatzierte des U14/U16-Turniers mit 7½ aus 9 U16-Meisterin – vor Johanna Brüssow (Zürich/6½) und Lokalmatadorin Maja Walzer (Tegna/4).

Den U14-Titel sicherte sich überlegen die das U14/U16-Turnier mit dem Punktemaximum abschliessende Nina Brüssow (Zürich) vom Schachklub Markus Regez vor Svetlana Antonova (Zufikon/7) und Alessandra Trevisan (Locarno/3).

Bei U12 holte Lea Glanc (Zürich/8 aus 9) den zweiten Titel für den SK Markus Regez – vor den je 6 Punkte aufweisenden Diana Begdullayeva (Dübendorf/Sieg in der direkten Begegnung) und Daria Shmotolokha (Zürich).

Klare U10-Siegerin wurde Maria Speerli (Oberägeri) von den Zugerland Chessmates mit 8½ aus 9 vor den je 6½ Punkten totalisierenden Yihan Wang (Ö) und Rams Vedha (Zürich).

Bei den Jüngsten setzte sich die für Chess Academy antretende Alice Cavadini (Winterberg), die Enkelin von Sergio Cavadini, dem langjährigen Captain des SMM-Teams von Mendrisio, mit 7½ aus 9 knapp vor Sahasra Aragonda (Winkel/7) und Anna Rosset (Prangins/6) durch.