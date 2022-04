Vereine&Verbände Medaillenregen für Baarer Kunstradfahrerinnen Die Kunstradfahrerinnen haben an zwei Anlässen starke Leistungen gezeigt und sich für weitere Rennen qualifiziert.

An den Wochenenden vom 2./3. April in Baar und am 9. April in Herrliberg fanden die zwei Runden des Swiss Cup für die Schülerinnen und Schüler und Juniorinnen und Junioren im Kunstradfahren statt sowie das Ausscheidungsfahren für die Junioren-Europameisterschaften in Schaffhausen.

In der Kategorie U11 ging für Baar Eileen Kümin an den Start. Sie fuhr eine gute Kür mit einer sauberen Haltung und belegt den 2. Zwischenrang. An der zweiten Runde konnte sie nicht an den Start und beendet somit den Swiss Cup auf dem 9. Rang. In der Kategorie U13 starteten gleich zwei Baarerinnen. Lara Odermatt fuhr an der ersten Runde mit einem Sturz souverän auf den ersten Zwischenrang. Sie konnte in der 2. Runde an die Leistung anknöpfen und verteidigte den 1. Rang vor ­Melina Kümin. Melina Kümin zeigte eine super Kür mit neuer Bestleistung und rangiert sich in der 1. Runde knapp hinter Lara Odermatt auf dem 2. Zwischenrang. In der 2. Runde reichte ihre sturzfreie schöne Kür für den 2. Schlussrang.

Mit Jana Grüter, Melanie Horat, Vivienne Kümin und ­Jagel Wagner der 4er U15 starteten nach einem langen Wettkampfstag an der 1. Runde motiviert und konzentriert den Wettkampf. Mit einer super Leistung hauchdünn hinter ihrer Bestleistung platzierten sie sich souverän auf dem 2. Zwischenrang. In der 2. Runde blieben sie unter ihrer Bestmarke. Die wunderschöne Kür reichte dennoch für den 2. Schlussrang.

Leistungen reichen zur Europameisterschaft

In der Kategorie 1er Kunstrad U19 gingen drei Baarerinnen an den Start. Saskia Seitz zeigte an der 1. Runde eine starke Kür, die ihr den 5. Zwischenrang sicherte. An der zweiten Runde musste sie aber ein Mal absteigen, was ihr den 6. Rang einbrachte.

Der Swiss Cup war zugleich Junioren-Europameisterschafts-Ausscheidungsfahren für Mirina Hotz und Sina von Rotz. Beim 2. Ausscheidungsfahren klassierte Mirina Hotz sich für den Swiss Cup auf dem 1. Zwischenrang. Beim 4. Ausscheidungsfahren konnte sie an ihre Leistungen des 3. Ausscheidungsfahren anknöpfen und fuhr mit einer sauberen Kür souverän zum Swiss-Cup-Sieg. Beim letzten Ausscheidungsfahren konnte sie ohne Druck Richtung Junioren-Europameisterschaften fahren, da sie das Ticket bereits im Sack hatte.

Das 2. Ausscheidungsfahren und der 1. Runde Swiss Cup lief für Sina nicht optimal, es schlichen sich einige kleine Fehler ein, dennoch konnte sich den 3. Zwischenrang im Swiss Cup sichern. Sie belegte in der Europameisterschaftsqualifikation den 3. Rang. Beim Ausscheidungsfahren 4 und der 2. Runde Swiss Cup konnte sie nicht an ihre Leistung vom Wochenende anknüpfen. Die saubere Kür im 5. und letzten Ausscheidungsfahren brachte ihr den 3. Rang in der Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaften. Vivienne Kümin und Saskia Seitz starteten im 2er Kunstradfahren U19 wie ihre 1er Kolleginnen für die Europameisterschaftsqualifikation. Mit dem Duo aus Amriswil lieferten sie sich für den Swiss Cup sowie für die Qualifikation ein Kopf an Kopfrennen. Dank einer Bestleistung beim 2. Ausscheidungsfahren setzen sie sich für den Swiss Cup sowie für die Europameisterschaftsqualifikation an die Spitze. Beim 3. Ausscheidungsfahren konnten sie ihre Bestleistung noch toppen und den 1. in der Qualifikation mit einem hauchdünnen Vorsprung verteidigen. Beim letzten Ausscheidungsfahren ging’s mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die begehrten Tickets für die Junioren-Europameisterschaften. Die Nerven hielten bei ­Vivienne und Saskia in der Kür auf zwei Fahrrädern, doch bei den Elementen auf einem Rad führte ein Rutscher zum Sturz, der sie aus der Bahn warf und ein zweiter Sturz, bei dem sich Vivienne verletzte.

6er-Team fährt auf die Spitze

In der Kategorie 6er Kunstradfahren U19 vertraten mit Gina Wagner, Cinzia Caruso, Ceyda Fierz, Angela Bieri, Svenja Stöckli und Leonie Schneider die Baarer Kunstradfahrer am Swiss Cup. Leider waren sie das einzige Team in dieser Kategorie, doch dieser Umstand spornte sie für Superleistungen an. Mit einer neuen Bestleistung und einer sturzfreien Kür setzten sie sich souverän an die Spitze.

In der Kategorie 4er Kunstrad U19 bestreiten gleich zwei Mannschaften aus Baar den Swiss Cup sowie das Ausscheidungsfahren für die Junioren-Europameisterschaften. Die Juniorinnen 2 mit Leonie Schneider, Angela Bieri, Svenja Stöckli und Gina Wagner zeigten am 2. Ausscheidungsfahren eine sturzfreie Kür und fuhren mit einer neuen Bestleistung im Swiss Cup auf den 2. Zwischenrang, für die Europameisterschaftsqualifikation reichte es für den 3. Zwischenrang. Auch für sie ging es im 5. Ausscheidungsfahren noch um die Tickets für die Europameisterschaften. Das junge Team zeigte nochmals, was sie können, doch reichte es am Schluss für den 3. Rang in der Qualifikation.

Die Juniorinnen 1 mit Cinzia Caruso, Sina Schlumpf, Aimée Lötscher und Ceyda Fierz konnten im Ausscheidungsfahren 2 mit einer super Kür eine neue Bestleistung einfahren und setzten so die Konkurrenz erstmals unter Druck. Diese Bestleistung reichte für den Swiss Cup sowie die Qualifikation für den 1. Zwischenrang. Beim dritten Ausscheidungs­fahren gelang ihnen eine weitere saubere Kür. An der 2. Runde Swiss Cup und 4. Ausscheidungsfahren waren sie dann doch sehr nervös, da die Tickets noch nicht in sicheren Gewässern waren. Die Konkurrentinnen konnten dann auch ­aufholen, doch reichte es den Baarerinnen für den Sieg im Swiss Cup. Das 5. Ausscheidungs­fahren musste dann über eine Teilnahme an den Junioren-Europameisterschaften entscheiden. Wiederum konnten die Baarerin mit einer starken sturzfreien Kür vorlegen. Die Konkurrentinnen anzeigten eine sturzfreie Kür und konnten sich knapp vor Baar die Tickets für die Junioren-Europameisterschaften sichern.