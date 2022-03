Vereine&Verbände Solidaritätslauf: Jeder Trophy-Kilometer zählt In Anbetracht der aktuellen Situation hilft eine Runde an der frischen Luft, das Leid in Europas Osten für einen Moment auszublenden. Es sind Runden voller Dankbarkeit für die hohe Lebensqualität in unserer Region.

Ein Lauf bei Sonnenschein – ein Luxus, den wir oft nicht als solchen wahrnehmen. Bild: PD

Läuft alles nach Plan, nimmt man dies oft kaum zur Kenntnis. Erst, wenn’s mal irgendwo zwickt oder ein tragisches Ereignis einen heimsucht, erinnert man sich, über wie viel Lebensqualität die Mehrheit von uns verfügt. Auch die aktuellen Nachrichten lassen einen innehalten ... Raus aus dem weichen Bett, einen Schluck sauberes Trinkwasser aus dem Hahn, ein frisches Birchermüesli aus dem Kühlschrank, rein in die warme Winterjacke und angstfrei nach draussen an die frische Luft! Alles so normal und dennoch alles keine Selbstverständlichkeit.

«Wir können unbeschwert unserem Hobby frönen. Darum kam spontan die Idee auf, den Pre-Start in einen Solidaritätslauf umzuwandeln», sagt Reto Benz, Projektleiter der Zugerberg Finanz Trophy. Im aktuellen Newsletter fragt er die Trophy-Community: «Zug – Kiew – Zug; auf dem Landweg beträgt diese Strecke 5000 km. Schaffen wir es gemeinsam, im Rahmen des Pre-Starts diese Distanz zu laufen?» Die Hälfte ist bereits geschafft, denn bis Sonntag wurden bereits über 2600 Kilometer gesammelt. Es zähle jeder Start, so Benz weiter: «Für jeden Kilometer spenden wir als Veranstalter fünfzig Rappen. Wir würden uns freuen, wenn wir bis am Freitag, 25. März 2022, 20 Uhr gemeinsam das Ziel von

2500 Franken zu Handen der Glückskette erreichen könnten.»

Der Start ist in 10 Tagen

Die offizielle Zugerberg Finanz Trophy startet am 26. März 2022 in Steinhausen und Auw. In Steinhausen werden die Teilnehmenden von den wunderschönen Strecken durch den Steinhauser Wald erwartet. In Auw geht es auch für die Rennvelo-, Mountainbike- und Gravelbikefahrer und -fahrerinnen los. Gleichzeitig wird die Höhenmeter-Challenge Fahrt aufnehmen. Von Auw auf den Horben sind es deren 330.