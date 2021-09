Vereine&Verbände UBS Helpetica hat grosse Menge Lebensmittel für «Tischlein deck dich» gesammelt Insgesamt hat die «Helpetica» 850 Kilogramm Lebensmittel für armutsbetroffene Menschen gesammelt.

Anfang September führte das Freiwilligen-Netzwerk UBS Helpetica eine Lebensmittel-Sammelaktion für die gemeinnützige Organisation Tischlein deck dich vor den UBS Geschäftsstellen in Zug, Grenchen, Winterthur und Bellinzona durch.

Dank grosszügigen Spenden von Passantinnen und Passanten sowie dem Einsatz der freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich über UBS Helpetica für diesen Einsatz angemeldet haben, konnten an allen vier Standorten insgesamt 850 Kilogramm einwandfreie, ungekühlte, ungeöffnete Lebensmittel entgegengenommen werden. Diese Lebensmittel werden vom Verein Tischlein deck dich an armutsbetroffene Menschen in der ganzen Schweiz verteilt.

Vereine & Verbände: So funktioniert's Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Not in der Schweiz geht manchmal vergessen

«Es gibt so viel Not auf der Welt, dass wir manchmal dazu neigen, die Menschen in Not zu vergessen, die am nächsten sind. Mit Tischlein deck dich könnte es nicht einfacher sein, sich an der Armutsbekämpfung in der Schweiz zu beteiligen und damit einen Unterschied zu machen.» Claudia Gasser, Regionaldirektorin UBS Zentralschweiz.

Bettina Vetsch, Leiterin der Abgabestellen und Freiwillige von Tischlein deck dich sowie Mitglied der Geschäftsleitung, fügt hinzu: «Im Namen von Tischlein deck dich bedanke ich mich ganz herzlich für diese tolle Aktion. Es wurden nicht nur rund 850 Kilogramm Lebensmittel gesammelt, sondern es gab gute Begegnungen, Gespräche über Food Waste, über Armutsbetroffene in der Schweiz und darüber, warum sich die UBS für die Allgemeinheit einsetzt.»