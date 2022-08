Vereine&Verbände Zuger ermöglichen Augenoperationen in Armutsgebieten Im vergangenen Jahr haben die Zugerinnen und Zuger 687 Augeneingriffe ermöglicht.

Shanice aus Uganda kann jetzt wieder sehen – und dadurch die Dorfschule besuchen. Bild: PD

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Zug vertrauten der CBM Christoffel Blindenmission im vergangenen Jahr gesamthaft 98'757 Franken an. Davon flossen 34'365 Franken in die Augenarbeit der CBM. Dieser Betrag entspricht 687 Grauer-Star-Operationen, die komplett und teilweise erblindeten Menschen in Armutsgebieten die Sehkraft zurückgebracht haben.

Der Graue Star ist die global häufigste Ursache für Blindheit. Von den weltweit rund 43 Millionen blinden Menschen haben 17 Millionen Personen aufgrund des Grauen Stars ihre Sehkraft verloren. Diese Personen leben vor allem in den Armutsgebieten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Beim Grauen Star trübt sich die Augenlinse langsam ein, bis die betroffene Person schliesslich erblindet. Der Graue Star wäre korrigierbar: Die trübe ­Augenlinse kann entfernt und durch eine künstliche ersetzt werden, sodass die betroffene Person wieder klar sieht. Dieser Routineeingriff kostet in den CBM-Projektländern durchschnittlich nur rund 50 Franken. Für in Armut lebende Familien sind diese Kosten dennoch viel zu hoch. In der Regel übersteigen auch bereits die Kosten für eine medizinische Abklärung ihre finanziellen Mittel.

Millionen Menschen sind untersucht worden

2021 ermöglichte die internationale CBM-Föderation 285'000 Grauer-Star-Operationen. Insgesamt wurden im Jahr 2021 rund 3,1 Millionen Menschen augenmedizinisch untersucht und 1,4 Millionen behandelt.

Dank CBM-Spendenden hat auch Shanice aus Uganda ihr ­Augenlicht wiedererlangt. Ihre Mutter Aisha beobachtete schon früh, dass ihre fünfjährige Tochter kaum etwas sah: «Hielt ich ihr etwas hin, sah sie es nicht. Und beim Gehen stiess sie sich dauernd irgendwo.» Ohne Sehkraft, habe die Dorfschule erklärt, wird Shanice die Schule nicht besuchen können. Auf Anraten der Kindergartenlehrerin brachte Aisha ihre Tochter in die Hauptstadt Kampala zur CBM-geförderten Mengo-Augenklinik. Dort werden die Kosten für in Armut lebende Patientinnen und Patienten aus einem Fonds finanziert, der aus CBM-Spenden gespeist wird. Die Diagnose war schnell klar: beidseitiger Grauer Star. Bereits am nächsten Tag wird Shanice an beiden Augen operiert. Die Sehtests am Folgetag belegen, dass sie bereits besser sieht. Später spielt Shanice mit ihrer Puppe Ärztin und Patientin. «Ich will Ärztin werden und Menschen gesund machen», verkündet sie. Die Augenoperation hat Shanice nicht nur die Sehkraft zurückgebracht: Dank der neu erlangten Sehkraft wird sie die Schule besuchen und sich so neue Zukunftsperspektiven erarbeiten können. Die CBM dankt allen Spenderinnen und Spendern im Kanton Zug herzlich für ihre grosszügige und wirkungsvolle Unterstützung im vergangenen Jahr.