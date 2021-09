Vereine Der Vereinsausflug nach Sörenberg war sehr gelungen Trotz durchzogenem Wetter haben die Mitglieder des Frauensportvereins Hochwacht Zug ihre Reise genossen.

Gute Stimmung bei den Teilnehmerinnen. Bild: PD

Vor kurzem trafen sich 15 Mitglieder des Frauensportvereins Hochwacht Zug pünktlich am Morgen um 7.25 Uhr am Bahnhof Zug. Dem vorhergesagten Wetter entsprechend gut ausgerüstet mit Regenschirm und Regenbekleidung.

Die Reise führte ins schöne Entlebuch nach Sörenberg. Rechtzeitig bei der Ankunft im Sörenberg haben sich die Wolken aufgeheitert und der Regen liess nach, sodass eine grössere Gruppe den Aufstieg zur Rossweid zu Fuss in Angriff nahm, einige Frauen nahmen es hingegen gemütlich und stiegen in die Gondelbahn.

«Ämmitaler Meränggä» durfte nicht fehlen

Nach einem ausgiebigen Kaffeehalt im Restaurant Rossweid ging die Wanderung weiter Richtung Kemmeribodenbad. Unterwegs tauchte dann die Frage auf, ob das Mittagessen im Restaurant Salenweidli oder als Picknick genossen werden soll. Da die Wolken wieder dunkler wurden, entschieden sich die Teilnehmerinnen fürs Einkehren, was sich im Nachhinein als richtig herausstellte.

Nach einer währschaften Suppe konnte bei trockenem Wetter weiter gewandert werden. Unterwegs konnten sich die Frauen in dem liebevoll eingerichteten Hofladen Schneeberg mit feinen Leckereien eindecken und im schönen Bauerngarten doch noch gemütlich das mitgebrachte Picknick essen.

Beim Kemmeribodenbad angekommen freuten sich alle auf ein feines «Ämmitaler Meränggä», dazu durfte ein feines «Kafischnaps» nicht fehlen.

Bei der Rückkehr im Postauto und Zug konnten wir im Trockenen den Tag Revue passieren lassen, und alle sind zufrieden in Zug wieder angekommen. Vielen Dank an die Wanderleitung Helen Fraefel und Co.

Für den SVKT Hochwacht Zug: Vreni Horat

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.