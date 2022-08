Verhandlung Zuger Strafgericht verurteilt Mann nach Zwischenfall in Klinik Zugersee Er hat Frau und Tochter mit einem Messer und zwei Polizisten mit einem Nudelholz bedroht. Dafür verurteilt das Zuger Strafgericht einen 46-Jährigen zu einer Geldstrafe. Gleichzeitig legt es ihm eine ambulante Therapie auf.

Im November 2020 kam es zu einem Zwischenfall in der Klinik Zugersee. Bild: Stefan Kaiser (Oberwil, 28. Juni 2021)

Noch während die Ärztin mit ihm spricht, stürmt der Patient aus dem Zimmer. Er ist nicht zufrieden mit dem, was er gehört hat und verlangt lautstark nach dem leitenden Arzt. Der Mann ist aufgebracht, das Pflegepersonal auf der Station will ihn beruhigen.

Doch die Situation eskaliert: Der Patient holt ein Wallholz aus der Küche; schreit, droht, schlägt damit um sich. Als zwei Polizisten anrücken, zertrümmert er mehrere Fensterscheiben, zerbricht das Nudelholz, bedroht die Polizisten mit dem spitzen Ende und schreit, er werde ihnen die Köpfe einschlagen.

Sachbeschädigung, Drohung, Gewalt

Am Ende können die Polizisten den Patienten überwältigen, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet – und schon zuvor aufgefallen war. Wenige Tage vor dem Zwischenfall in der Klinik Zugersee hatte er seine Frau und seine Tochter bei einem Streit mit einem Küchenmesser bedroht.

Was sich im November 2020 in einer Wohnung im Kanton Zug beziehungsweise in der psychiatrischen Klinik in Oberwil abgespielt hatte, war am Montagmorgen Thema vor dem Zuger Strafgericht.

Wegen Sachbeschädigung, Drohung sowie mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt das Gericht den 46-jährigen ehemaligen Psychiatriepatienten zu einer unbedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 30 Franken. Zudem muss der Mann, dem ein psychiatrisches Gutachten zu den Tatzeitpunkten eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert, eine ambulante Therapie weiterführen, die er seit anderthalb Jahren besucht.

Beschuldigter gestand die Taten

Das Gericht fällte sein Urteil nach einer Bestätigungsverhandlung im Rahmen eines abgekürzten Verfahrens. Denn der geständige Beschuldigte und die Staatsanwaltschaft hatten sich bereits auf eine Strafe geeinigt; das Gericht musste lediglich überprüfen, ob das abgekürzte Verfahren korrekt durchgeführt wurde und ob die Strafe angemessen ist.

In der knapp einstündigen Verhandlung waren sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung einig: Für den Beschuldigten ist die Therapie wichtiger als die Geldstrafe. Diese gilt aufgrund einer 90-tägigen Untersuchungshaft ohnehin als verbüsst und wird nicht mehr vollzogen.

Laut dem Staatsanwalt ist die Behandlung erfolgreich angelaufen, der Zustand des Beschuldigten habe sich stabilisiert und markant verbessert, sagte der Ankläger in seinem Plädoyer. Auch der Beschuldigte sagte mit leiser Stimme, er sei viel ruhiger, seit er seine Medikamente nehme, die Therapie würde ihm enorm guttun. Zudem gab er sich reuig:

«Ich sehe meine Fehler ein und bereue sie zutiefst. Ich verspreche, dass so etwas nie wieder passieren wird.»

Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung kündigten noch vor Gericht an, auf eine Berufung zu verzichten.