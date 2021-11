Verkehr Das Stadtzuger Parkhaus Athene ist ab dem 22. November wieder offen Seit Anfang August wird das Parkhaus in Stand gestellt. Ab Montag, 22. November, kann es wieder benutzt werden.

Die Sanierung des Parkhauses Athene im Quartier St. Michael in Zug steht kurz vor Abschluss. Bild: PD

Anfang August begannen die Arbeiten für die Sanierung des Parkhauses Athene im Quartier St. Michael in Zug. Die Arbeiten wurden fristgerecht erledigt und ab Montag, 22. November, kann das 1997 erbaute Parkhaus wieder benutzt werden, wie die kantonale Baudirektion mitteilt. Da am Gebäude des Parkhauses Athene in den letzten 23 Jahren keine grösseren Instandsetzungen vorgenommen wurden, hatten diverse Bauteile ihre Lebensdauer erreicht. Aufgrund des unvollständigen Brandschutzes musste unter anderem eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage installiert werden. Zudem wurden statische Verstärkungsmassnahmen in den Geschossdecken realisiert und die Stützen gemäss den neuesten Normen ertüchtigt.

Die Beleuchtung und Notlichtanlage wurden erneuert und in der ganzen Einstellhalle eine Sprinkleranlage eingebaut. Das Parkhaus verfügt über drei Geschosse mit je 78 Plätzen. Auf der Ostseite befindet sich das Schulgebäude Athene, dessen Sportplatz direkt auf dem Dach des Parkhauses liegt. (rh)