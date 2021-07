Verkehr Die Stadt Zug plant auf einem weiteren Strassenabschnitt Tempo 30 Die Beantwortung einer Kleinen Anfrage von Benny Elsener (Die Mitte) erweist sich als Quell der Hoffnung für die Bewohner des Guthirt-Quartiers. Denn die Lärmsanierung der Industriestrasse soll plötzlich schnell vonstatten gehen.

In Teilen des Guthirt-Quartiers gilt bereits die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Bild: Stefan Kaiser (28. September 2019)

Dem Stadtzuger Gemeinderat Benny Elsener (Die Mitte) liegt die Arbeit der Feuerwehr am Herzen. Er wollte mit einer Kleinen Anfrage herausfinden, ob nach der Eröffnung der Tangente Zug/Baar die Zufahrten auf das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr so gut funktionieren wie bis anhin. Das Stadtzuger Feuerwehrgebäude ist zwischen der Ahornstasse und der Feldstrasse eingeklemmt. Hochbauten östlich und westlich des Geländes lassen die Zentrale der Stadtzuger Feuerbekämpfer klein erscheinen. Durch die Eröffnung der Tangente Zug/Baar am 24. Juni hat die Stadt Zug ein neues Tor in den Norden erhalten. Dadurch dürfte auch der Verkehr in diesem Gebiet zunehmen.

Der Zuger Stadtrat sieht die bisherigen Zufahrten durch die Eröffnung der Tangente Zug/Baar nicht als dermassen vom Verkehr belastet an, als dass Feuerwehrleute zu spät zum Einsatz erscheinen könnten. Im Weiteren lässt der Zuger Stadtrat Benny Elsener wissen: «Für die Feuerwehrleute ergeben sich aufgrund der beschriebenen konkreten flankierenden Massnahmen in Bezug auf die Eröffnung der Tangente nur geringfügige Veränderungen und Auswirkungen beim Einrücken ins Feuerwehrgebäude.»

Zudem lässt der Stadtrat den Fragesteller noch wissen, dass er aktuell keine Notwendigkeit sehe, die wenigen Massnahmen, die zur Umsetzung kommen, nochmals zu überdenken. Er versichert Elsener aber, dass die Auswirkungen der Tangente Zug/Baar beobachtet werde. Allfällige weitere Massnahmen will der Stadtrat erarbeiten und weiter entwickeln, Die Bevölkerung dürfe bei diesem Prozess mitreden.

Steuerung der Verkehrsströme

So weit, so gut. Was in der Beantwortung der Kleinen Anfrage hingegen aufhorchen lässt, sind deren Zwischentöne. Die Industriestrasse wird zwischen der Gubelstrasse und der Göblistrasse werde saniert. Diesen Abschnitt will der Stadtrat «als abweichende Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer in die bestehende Tempo-30-Zone Guthirt» integrieren. Noch vor kurzem hat es aus dem Stadthaus geheissen: «Das Projekt Lärmsanierung Industriestrasse liegt noch nicht auf, da wichtige Klärungen zur Umgebungsgestaltung noch nicht abgeschlossen werden konnten.»

Das Projekt mag noch nicht in der öffentlichen Auflage sein, doch die Randdaten verrät der Zuger Stadtrat schon mal. Die Fahrbahnbreite (6,30 Meter) ist schon mal festgelegt. Die Bushaltestellen will die Stadt Zug als Fahrbahnhaltestellen bauen. Dadurch ist der Bus eine Art ein fahrendes Signal. Für den motorisierten Individualverkehr sieht der Stadtrat als Piste für die Tangentenabfahrt die Industriestrasse nur bis zur Göblistrasse vor. Von dort soll der Autoverkehr dann auf die Baarer- respektive die Feldstrasse führen. Auf diesen Wegen gehe es dann in Richtung Zuger Stadtzentrum.

Zu den ins Auge gefassten flankierenden Massnahmen zählt auch die Sperrung des Lüssiwegs unterhalb der Kantonsschule. So soll wohl verhindert werden, dass Automobilisten über den Loretorain in Richtung Berg fahren. Zudem findet sich in der Antwort zur kleinen Anfrage noch die Botschaft, dass der Zuger Stadtrat bestrebt sei, dass der Verkehr möglichst schnell auf die übergeordneten Kantonsstrassen als Hauptverkehrsträger geleitet werde.

Was ist mit der Sperre zwischen Zug und Baar?

Die einzige bis jetzt realisierte flankierende Massnahme im Zuge der Eröffnung der Tangente Zug/Baar, die Sperre auf der Alten Baarerstrasse zwischen dem Loreto-Quartier und Arbach, soll gemäss Beobachtern derzeit ausser Betrieb sein. Dies nachdem es diesbezüglich bereits widersprüchliche Auskünfte und Handlungen gab. Eine Auskunft zu diesem Objekt war bis zum Abschluss dieses Artikels von der Baudirektion des Kantons Zug nicht erhältlich, die Gemeinde Baar wollte sich nicht äussern.