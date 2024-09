Reportage In der Baarer Tomic Garage ziehen Reifenmonteure an bis zu 160 Autos pro Tag Winterpneus auf Der Winter naht. In der Garage in Baar herrscht deshalb in diesen Tagen Hochbetrieb.

Zwischen fünf und rund 20 Minuten dauert ein Reifenwechsel. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

Es riecht nach Gummi, die Musik aus dem Radio ist laut und zwischen all den Autos auf Hebebühnen schreiten die Reifenmonteure zügig hin und her. Draussen vor der Tomic Garage in Baar stehen weitere Kunden mit ihren Fahrzeugen Schlange. Sie alle wollen die Winterreifen montiert haben. Kein Wunder, das nasskalte Wetter scheint geradezu ein Merkzettel für den Pneuwechsel zu sein. Grundsätzlich von Oktober bis Ostern sollen die Winterreifen drauf sein. Betriebsleiter Rolf Röllin sagt dazu:

«Wir merken, dass unsere Kunden sich immer mehr an die O-bis-O Regel halten und tatsächlich vermehrt Anfang Oktober erscheinen. Früher kamen viele erst im November.»

René Tomic koordiniert die eintreffenden Autofahrer und Autofahrerinnen. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

In gelber Jacke und mit Hut geht derweil der Inhaber der Garage René Tomic im Regen hin und her, koordiniert die Fahrzeuge und meldet den Kollegen in der Halle, wenn sie eingelagerte Winterreifen schon einmal aus dem Lager holen sollen. Die Handgriffe wirken sicher, zügig wird das Rad hochgehoben, auf die Achse gesetzt und festgeschraubt. Bei einem kompletten Reifenset – einem, bei welchem die Pneus bereits auf der Felge aufgezogen sind – dauert der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen gerade einmal fünf bis sieben Minuten. Muss der Reifen erst auf die Felge aufgezogen werden, dauert der Service rund 20 Minuten.



Inhaber René Tomic. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

Wartezeiten bis zu anderthalb Stunden

Dass zügig gearbeitet wird, ist nötig, denn der Ansturm ist gross. «Im Schnitt wechseln wir pro Tag bei 120 bis 160 Autos die Reifen», erklärt Röllin und blickt auf das geschäftige Treiben in der Halle. Dabei sind jeweils neun Mitarbeiter bei der Arbeit. Früher, als es den Parkplatz zum Lättich noch nicht gab, hätten die Kunden weit die Strasse hinauf gestanden, teils knapp bis zum Kreisel hinauf gut 500 Meter weiter, erinnert sich Tomic. Wieso die Schlange so lang werden kann? Weil bei der Garage keine Voranmeldung nötig ist. «Schlimmstenfalls wartet man zwischen einer und anderthalb Stunden. In den letzten Tagen kam das wegen des hohen Andrangs häufig vor», weiss Rolf Röllin.

Vor der Garage bilden sich lange Schlangen. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

Polizei empfiehlt Winterreifen von Oktober bis Ostern (vv) Eine Pflicht für Winterreifen gibt es in der Schweiz nicht. Wie Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Polizei, erklärt, empfiehlt die Zuger Polizei aber auf verschiedene Reifensätze zurückzugreifen. Ein Fahrzeug mit Sommerreifen könne bei winterlichen Bedingungen nicht sicher betrieben werden. Weil das Wetter ab und an unberechenbar sei, könnten Sommerpneus unabhängig vom Fahrstil schlimmstenfalls zum Verkehrsunfall führen. Das Profil der Winterreifen und die Zusammensetzung des Gummis wirke unterstützend. «Wer wegen Sommerpneus verunfallt oder in Schnee und Eis steckenbleibt, muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen», schreibt Kleiner. Die Polizei empfiehlt, sich an die Faustregel für Winterpneus von Oktober bis Ostern zu halten.

Dass Autofahrende ihre Reifen selbst wechseln, gibt es zwar immer noch. Es wird aber gemäss Röllin immer schwieriger. Neu importierte Fahrzeuge müssen einen Sensor zur Messung des Reifendrucks haben, der nach einem Reifenwechsel einen Reset braucht. «Je nach Sensorart geraten die Autofahrer beim Reset an die Grenze ihrer technischen Fähigkeiten, und der eigenständige Reifenwechsel endet doch mit einem Besuch in der Garage.»

Bei den Fachmännern sitzt jeder Handgriff. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

Die eingelagerten Reifen werden vor dem Wechsel gereinigt. Im Bild Thorsten Tarp. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

Rund 2'500 Autofahrende lagern die Reifen bei Tomic ein

Das Wachstum der Garage zeigt sich auf einem Rundgang. Rolf Röllin führt in den oberen Stock. Hier lagern Tausende Reifen von Kunden und Kundinnen. In meterhohen Gestellen werden die Räder gelagert. Werkstattleiter Sascha Köhler ist gerade dabei, mittels einer kleinen Hebebühne ein paar abmontierte Sommerreifen an oberster Stelle ins Regal zu verstauen.

Tausende Reifen werden eingelagert. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

Werkstattleiter Sascha Köhler beim Einsortieren der Reifen. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 3. November 2021)

Insgesamt lagern 2'500 Kunden ihre Reifen bei Tomic ein. Daneben werden zu Beginn der Saison 15’000 bis 20’000 neue Reifen bereitgestellt. Das Lager sei schon erweitert worden, um die steigende Kapazität stemmen zu können, führt der Betriebsleiter aus.

Die grosse Zunahme an Kundschaft stellt das Geschäft auch vor Herausforderungen. «Schliesslich wollen alle Kunden ungefähr im selben Zeitraum die Pneus gewechselt haben. Entsprechend haben wir in diesem Zeitraum ein höheres Pensum zu stemmen», beschreibt Röllin im Lift abwärts in die Garage, wo es wieder lauter wird. Draussen regnet es noch immer, René Tomic geht mit seiner gelben Jacke weiter zwischen den Autos. Dem tüchtigen Treiben nach ist für die Reifenmonteure nicht an einen verfrühten Feierabend zu denken.