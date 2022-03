Verkehr SBB heben den Schalter in Cham auf Die SBB wandelt den Bahnhof Cham per 1. Juli 2022 in eine Station mit Selbstbedienung um. Damit reagiert sie auf die konstant abnehmende Nachfrage nach bedientem Verkauf.

Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden haben sich verändert. Nur noch gut 5 Prozent aller Billette werden am Schalter gekauft. Die Corona-Pandemie hat die Nutzung der digitalen Kanäle weiter beschleunigt, wie die SBB melden. Aus diesem Grund wandelt die SBB auch den Bahnhof Cham in eine Selbstbedienungsstation um. Dies laut Mitteilung per 1. Juli.

Die Kundinnen und Kunden kommen auch ohne Schalter einfach und schnell zum Billett. Bereits heute finden schweizweit rund 95 Prozent der Billettkäufe über selbstbediente Verkaufskanäle statt. In den mittleren und grossen Reisezentren nimmt der Wunsch nach persönlicher Beratung laufend zu, während an den kleinen Standorten die Anzahl Kunden weiter stark abnimmt.

Optionen für persönliche Beratung

Für persönliche Beratungen beim Billettkauf oder für die Planung von Reisen und Ausflügen ist das Verkaufsteam von Zug auch weiterhin gerne behilflich. Auf sbb.ch/termin können die Kundinnen und Kunden zudem einen Beratungstermin im Reisezentrum Zug buchen.

Schulungsangebote für Kundinnen und Kunden

Die SBB informiert alle Interessierten vor Ort über die Bedienung der Billettautomaten, die Fahrplanauskunft und den Billettkauf über SBB Mobile und SBB.ch: Die Informationsanlässe finden am 2. und 28. Juni 2022, alle 30 Minuten jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Bahnhof Cham statt. Nebst dieser Möglichkeit bieten die SBB selbst sowie verschiedene Partnerorganisationen wie Rundum Mobil, Pro Senectute oder die Swisscom Academy Schulungen an. (haz)

Tickets können auch über folgende Kanäle bezogen werden: