Verkehr Vorstoss: Keine neuen Bodenwellen, die den Langsamverkehr in der Stadt Zug zusätzlich bremsen «Bodenwellen haben im sicheren Strassenverkehr nichts zu suchen», schreibt Mitte-Gemeinderat Benny Elsener in einem Postulat. Zudem seien solche Schwellen ökologischer Unsinn.

Über künstlich angelegte Bodenwellen fahren kann so manches Fahrzeug durchrütteln. «Wer einmal im Tixi Taxi mit einer gehbehinderten Person oder einer Person im Rollstuhl, wer einmal im Krankenwagen auf der Notfallliege, wer einmal in einem Feuerwehrlastwagen bei einer Alarmfahrt, wer einmal mit einem Handwerkerbus voll beladen mit Kleinmaterial über eine oder mehrere Bodenwellen gefahren ist, weiss, wovon ich rede», schreibt Mitte-Gemeinderat Benny Elsener in einem Postulat. Er bittet darin den Stadtrat zu veranlassen, dass «ab sofort weder die geplanten noch neuen Bodenwellen gebaut werden».

Bei Fahrten über Bodenwellen spüre man jede Unebenheit, auch bei noch so langsamer Fahrt. Da komme es auch vor, dass Kleinmaterial beispielsweise im Feuerwehrfahrzeug oder in einem Handwerkerbus aus den dafür vorgesehenen Vorrichtungen in den Wagen falle. Dort lägen sie dann am Ziel verstreut und meist defekt herum.

Den Verkehrsfluss nicht künstlich hemmen

Grundsätzlich, so Elsener, soll in einer 30er-Zone mit Tempo 30 gefahren werden. Der Verkehr müsse auch in solchen Zonen fliessen. Mit Bodenwellen werde der Verkehr langsamer und stocke. Was nicht im Sinne des Erfinders sein könne. Zudem laufe das dauernde Abbremsen und Anfahren vor und nach Bodenwellen dem ökologischen Gedanken zuwider. Für den Langsamverkehr gebe es Verkehrstafeln und es gelte die Eigenverantwortung. Nütze dies nichts, könne temporär auch mit einer Radarmessanlage nachgeholfen werden.