Cham Lebensbedrohlich verletzt: 18-Jähriger erfasst mit Lieferwagen zwei Velofahrerinnen Am Dienstagmorgen ereignete sich mitten in Cham ein schwerer Unfall. Dabei wurden zwei Velofahrerinnen im Alter von 53 und 46 Jahren verletzt.

Video: PilatusToday

Bereits am frühen Morgen kreiste am Dienstag ein Helikopter über Cham: Grund dafür war ein schwerer Autounfall. So wurden zwei Velofahrerinnen bei einer Kollision mit einem Lieferwagen verletzt – eine der Frauen gar lebensbedrohlich.

Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall unter dem Lieferwagen eingeklemmt und musste durch Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) geborgen werden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie mit der Alpine Air Ambulance AAA in ein ausserkantonales Spital geflogen. Die zweite Fahrradlenkerin, eine 46-Jährige, wurde mit erheblichen Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Am Dienstagmorgen wurden zwei Velofahrerinnen durch diesen Lieferwagen erfasst. Bild: zVG

Beim involvierten Lieferwagenfahrer handelt es sich um einen 18-Jährigen. Er war um 7 Uhr im Dorfzentrum von Cham unterwegs und bog zu diesem Zeitpunkt von der Zugerstrasse in die Seehofstrasse ein. Dabei erfasste er die zwei Fahrradfahrerinnen, die in Richtung Zug unterwegs waren.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes der Zuger Polizei haben am Unfallort eine Spurensicherung vorgenommen. Unter anderem wurde die Unfallstelle mit einer Drohne überflogen.

Die Zugerstrasse wurde nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Cham eingerichtet. Im Einsatz standen rund 35 Angehörige der Feuerwehr Cham und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Alpine Air Ambulance AAA und der Zuger Polizei. (lga)