Leserbrief Verkehrter geht es wohl nicht «Medtech-Branche fürchtet Todesfälle», Ausgabe vom 18. Januar

Wenn doch die Lieferung der medizinisch-technischen Geräte aus der Schweiz in die EU für deren Bürger lebenswichtig ist, dann ist es doch an der EU, ihre selbst gemachten Importbehinderungen zu überdenken und diesbezüglich der Schweiz entgegenzukommen; und nicht umgekehrt (nämlich die Schweiz zu Unterwerfung in ein Rahmenabkommen zu drängen), wie neuerdings CH-Medtech-Firmenchefs dies vom Bundesrat fordern.

Marie-Theres Annen, Hünenberg See