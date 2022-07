Verlosung Gratis ins Zuger Open-Air-Kino Unsere Zeitung verlost Tickets für eine Vorstellung von «Der Schneeleopard».

Der Film beschäftigt sich mit dem Schneeleoparden. Allerdings nicht mit den beiden Jungtieren, die im Mai im Zoo Zürich zur Welt gekommen sind, sondern mit ihrem Artgenossen in Tibet. Bild: Keystone/Ennio Leanza (Zürich, 20. Juli 2020)

Im Open-Air-Kino an der Seepromenade in Zug läuft am 25. Juli 2022 «Der Schneeleopard». Im tibetischen Hochland will ein Tierfotograf den scheuen Schneeleoparden auf die Spur kommen. Regie: Marie Amiguet, Vincent Munier. (D, 92 Minuten). Beginn: 21.30 Uhr.

Die «Zuger Zeitung» verlost unter ihren Leserinnen und Lesern für die Vorstellung vom Montagabend fünfmal zwei Tickets. Wählen Sie am Montag, 25. Juli, zwischen 14.00 und 14.05 Uhr die Nummer 0800800409. Wenn Sie zu den ersten Anrufenden gehören, die durchkommen, haben Sie gewonnen.

Die Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt. Die Abendkasse wie auch das Gelände öffnen um 19 Uhr. Die Vorführung findet bei jedem Wetter statt ausser bei Sturm. (mo)