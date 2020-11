Vermisster Zuger in Steinhausen tot aufgefunden Die Zuger Polizei hat noch am Montagnachmittag via Zeugenaufruf nach einem Zuger Mitbürger gesucht. Dieser wurde nun tot aufgefunden.

(haz/stg) Seit Samstag, 14. November 2020, ca. 11 Uhr, wurde in der Stadt Zug ein 63-jähriger Mann vermisst. Dieser wurde zuletzt am Samstag, 14. November, ca. 11 Uhr, an seinem Wohnort in Zug gesehen. Seither fehlte von ihm jede Spur. Der Vermisste war auf Medikamente angewiesen.

Wie die Zuger Polizei nun mitteilt, wurde seine Leiche am Montagabend (16. November 2020) in der Gemeinde Steinhausen gefunden. Im Vordergrund stehe ein medizinisches Problem. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug führt die Untersuchung.